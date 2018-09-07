Якутскэнерго проводит ремонт высоковольтных линий

Энергетики Центральных электрических сетей Якутскэнерго в рамках ремонтной кампании ведут работы по замене опор, расчистке просеки и техобслуживанию магистральных линий электропередачи.

Специалисты службы высоковольтных воздушных линий Центрального района электрических сетей заменили 18 П-образных опор линии напряжением 110 кВ «Табага – Мохсоголлох» и еще 3 заменят до конца рабочей недели.

Энергетики ежегодно проверяют опоры ЛЭП на загнивание и планово проводят их замену на новые.