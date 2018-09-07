Якутскэнерго проводит ремонт высоковольтных линий

Энергетики Центральных электрических сетей Якутскэнерго в рамках ремонтной кампании ведут работы по замене опор, расчистке просеки и техобслуживанию магистральных линий электропередачи.
Специалисты службы высоковольтных воздушных линий Центрального района электрических сетей заменили 18 П-образных опор линии напряжением 110 кВ «Табага – Мохсоголлох» и еще 3 заменят до конца рабочей недели.
Энергетики ежегодно проверяют опоры ЛЭП на загнивание и планово проводят их замену на новые.
«Мы проводим большую работу по повышению надежности электроснабжения потребителей. Капитальный ремонт на воздушных линиях электропередачи в этом году ведётся с небольшим опережением плана. За 7 месяцев ремонтной кампании наши сотрудники отремонтировали 36 км линий напряжением 110 кВ и 30 км линий 35 кВ. Всего в этом году в Центральном энергорайоне, в том числе, с помощью подрядных организаций запланировано отремонтировать порядка 240 км высоковольтных линий», — отметил генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик.
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