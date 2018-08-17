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17 августа 2018, 23:30
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Якутскэнерго провело более половины работ по реконструкции подстанции «Мохсоголлох»

Якутскэнерго продолжает реконструкцию подстанции «Мохсоголлох», обеспечивающей электроэнергией потребителей одноименного поселка, сел Бестях и Булгунняхтах, города Покровск, а также производственные предприятия ООО «Сокол» и ОАО «Якутцемент».

«Реконструкция подстанции – очень важный вопрос для нашего предприятия, – рассказывает генеральный директор Якутцемента Алиш Забид-оглы Мамедов. — В этом году мы ввели в работу новый завод, который увеличил потребление электрической энергии с 50 мегавольт-ампер до 68».

Генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик отметил, что реконструкция энергообъекта сетевого комплекса Хангаласского улуса уже в ближайшее время позволит повысить надежность энергоснабжения более 10 тысяч человек жителей и промышленных объектов.

Проект реконструкции подстанции, начатый в 2015 году, предусматривает 4 этапа работ. На первом этапе энергетики установили силовой трансформатор мощностью 25 МВАи подключили его к шинам открытых распределительных устройств классом напряжения 110 кВ и закрытых распределительных устройств 6 кВ.На втором этапе смонтировали оборудование для ячеек высоковольтной линии«Табага – Мохсоголлох», контура заземления, шинного моста, установили средства релейной защиты, связи, телемеханики, произвели пуско-наладочные работы.

На данный момент специалисты Якутскэнерго реализуют третий и четвёртый этапы – проводят реконструкцию открытых распределительных устройств, демонтаж трансформатора мощностью 10 МВА, монтаж трансформатора мощностью 25 МВА и нового оборудования ячеек 1Т и линии «Табага-Мохсоголлох».

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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