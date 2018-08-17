Якутскэнерго провело акцию «Грамотный потребитель» для жителей Гагаринского округа

Более пятидесяти жителей Гагаринского округа Якутска получили консультации по вопросам энергоснабжения и работы Фонда капитального строительства на акции «Грамотный потребитель». Мероприятие провели сотрудники Якутскэнерго совместно со специалистами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я) и Агентства субсидий РС (Я).

Большой интерес потребителей вызвали вопросы технологического присоединения к электрическим и тепловым сетям, учета энергоресурсов, качества теплоснабжения, начисления и оплаты поставляемых энергокомпанией услуг, регистрации в личном кабинете на сайте Якутскэнерго.

Якутскэненерго ведет системную разъяснительную работу для информирования потребителей об изменениях в законодательстве и нормативных документах по энергоснабжению. Встречи энергетиков и населения в августе и сентябре планируется провести в Промышленном и Губинском округах Якутска, Жатае и Мирном.