«Якутскэнерго» прошло проверку МЧС

ПАО «Якутскэнерго» получило высокую оценку по итогам комплексной плановой выездной проверки соблюдения требований в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проверку проводило Главное управление МЧС России по РС(Я).

Сотрудники МЧС проинспектировали Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука и Якутскую ГРЭС. На главных объектах генерации Якутии проверяющие оценили готовность защитных сооружений станций и состояние основного оборудования. Также специалисты МЧС отметили, в частности, высокий уровень организации работы по обеспечению средствами индивидуальной защиты работников.

«В энергокомпании, эксплуатирующей объекты повышенной опасности, соблюдение положений федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от ЧС…» является непреложным правилом. Проверка документации и технического состояния защитных сооружений энергообъектов подтвердила их полное соответствие всем нормам и требованиям», — отметил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы – начальник отдела государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС, управления надзорной деятельностью по ГУ МЧС России по РС(Я), полковник внутренней службы Андрей КУЛМАНАКОВ.

Компания также повысила свою готовность к ликвидации аварийных ситуаций благодаря формированию нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). На Каскаде Вилюйских ГЭС, Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ НАСФ успешно прошли аттестацию для проведения аварийно-спасательных работ. Этому предшествовала комплексная подготовка персонала преподавателями Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса при Минэнерго России по программам «Первоначальная подготовка спасателей аварийно-спасательных служб (формирований) организаций ТЭК» и «Организация и проведение аварийно-спасательных работ».