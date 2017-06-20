«Якутскэнерго»: продолжается акция «Погаси долги без пени!»

ПАО «Якутскэнерго» продолжает акцию «Погаси долги без пени!», во время которой потребители – физические лица могут рассчитаться с долгами за энергоресурсы без уплаты пени. Акция пройдет по 30 июня включительно.

Акцией охвачены все улусы и районы республики в зоне обслуживания ПАО «Якутскэнерго».

В эти дни можно оплатить без пени не только долги за электроэнергию: потребители, которым «Якутскэнерго» поставляет тепло и горячую воду (это, в основном, жители г. Якутска), имеют возможность погасить задолженность за данные коммунальные услуги.

Напомним, с 1 января 2016 года – со вступлением в силу федерального Закона об усилении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов – изменился порядок начисления пени. С граждан пени не взимаются в течение первого месяца просрочки оплаты. С 31-го по 90-й день пени начисляются в прежнем размере – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. С 91-го дня – размер пени увеличивается и составляет 1/130 ставки рефинансирования.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.