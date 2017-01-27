Якутскэнерго принимает участие в комиссии по расследованию несчастного случая

ПАО «Якутскэнерго» участвует в расследовании несчастного случая, произошедшего 26 января в г. Якутске.

Согласно Трудовому Кодексу РФ создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств и причин несчастного случая, в результате которого начальник Службы высоковольтных воздушных линий Центрального РЭС Центральных электрических сетей «Якутскэнерго» Сергей Кузьмин 1978 года рождения получил электротравму. По предварительным данным пострадавший проводил работы по сбивке куржака с линии электропередачи. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован.

В комиссию под руководством Ленского управления Ростехнадзора также вошли представители Государственной инспекции труда по РС(Я), Республиканской федерации профсоюзов, ведется расследование.

«Якутскэнерго» постоянно поддерживает связь с медучреждением, чтобы своевременно обеспечить всю необходимую помощь.