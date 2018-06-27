«Якутскэнерго» предлагает дачным кооперативы погасить долги без пени

ПАО «Якутскэнерго» предоставляет дачным кооперативам возможность до 1 августа погасить задолженность за энергоресурсы без уплаты пени.

На сегодняшний день среди дачных и садовых товариществ немало организаций накопили долги за потребленные энергоресурсы. В результате неплательщики создают некомфортные условия для проживания и отдыха в собственном кооперативе или товариществе, поскольку есть риск остаться без электроэнергии, а также лишают энергетиков возможности своевременно проводить ремонтные работы и модернизацию оборудования.

Существует несколько вариантов решения проблемы, например, до 1 августа заплатить долг без штрафных санкций. Руководители дачных кооперативов, которые не могут погасить долг полностью, могут заключить соглашения о его реструктуризации.

По вопросам погашения долгов без пени и заключения соглашений о рассрочке необходимо обращаться в участки и отделения Энергосбыта по месту жительства.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,0 ГВт.