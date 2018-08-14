Якутскэнерго: Погаси долги без пени!

ПАО «Якутскэнерго» объявляет о начале акции «Погаси долги без пени!», Акция пройдет с 15 августа по 15 сентября включительно. Каждому жителю предоставляется возможность рассчитаться с долгами за энергоресурсы без уплаты пени.

Акцией охвачены все улусы и районы республики в зоне обслуживания ПАО «Якутскэнерго».

В ходе акции можно оплатить без пени не только долги за электроэнергию: потребители, которым «Якутскэнерго» поставляет тепло и горячую воду (это, в основном, жители г. Якутска), имеют возможность погасить задолженность за данные коммунальные услуги.

«Якутяне, которые в силу жизненных обстоятельств не смогли в срок заплатить за энергоресурсы, получили в этот период возможность рассчитаться с долгами без штрафных санкций. Энергетики предлагают избежать дополнительных расходов, решая проблему с просроченными платежами, а при отсутствии необходимой суммы потребители могут заключить соглашение о реструктуризации задолженности», – отметила директор Энергосбыта Наталья Корягина

Избавьтесь от долгов без штрафных санкций!

Напоминаем, что с 15 февраля проходит традиционная акция «Удачный платеж». Её участники – все добросовестные плательщики –физические лица. Розыгрыш состоится 25 декабря. Главный приз – туристическая путевка!