Якутскэнерго подвело итоги осенне-зимнего периода

ПАО «Якутскэнерго» подвело итоги зимы и начало подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.15 июня 2018 г. последними из энергообъектов компании отопительный сезон завершили котельные Усть-Янского филиала АО «Теплоэнергосервис».

Прошедшей зимой компания увеличила установленную электрическую и тепловую мощности благодаря вводу 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 (193 МВт и 467 Гкал/ч) для замещения выбывающих генерирующих мощностей Якутской ГРЭС и покрытия растущей потребности Центральной Якутии в энергии.

В полном объеме выполнен завоз топлива для нужд энергообъектов, находящихся в населенных пунктах с сезонным транспортным сообщением. По пунктам с круглогодичным транспортным сообщением перевозки продолжаются.

Несмотря на неудовлетворительное состояние дорог в Усть-Янском улусе в связи с несвоевременной расчисткой, обустройством и поздним открытием зимников, в Колымской группе улусов перевезено 30,7 тыс. тонн дизельного топлива. В том числе план перевозок по автозимнику выполнен на 101% (план – 24,9 тыс. тонн, факт – 25,3 тыс. тонн). Перевозка по круглогодично действующим дорогам продолжается, фактический объем грузов на сегодня составляет 4,6 тыс. тонн или 95% от плана. При плане 197 тыс. тонн угля до энергообъектов АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» фактически доставлено 209,5 тыс. тонн или 107% от плана. Также обеспечена транспортировка 3,9 тыс. тонн (106% от плана) нефтяного котельного топлива.

Снижено количество технологических нарушений на Якутской ГРЭС и Каскаде Вилюйских ГЭС. Не смотря нарост технологических нарушений по причине стороннего воздействия (с 18 до 25 фактов), в целом удалось снизить число нарушений в электросетевых филиалах. В компании разработаны и действуют комплексные программы повышения надежности оборудования, персонала и снижения аварийности.

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик отметил, что в рамках ремонтной кампании 2018 года энергетикам предстоит провести большой объем ремонтных и восстановительных работ для обеспечения надежного качественного энергоснабжения жителей Якутии.

Увеличено финансирование ремонтной программы на 2019 год. Плановый объем ремонтов линий электропередачи всех классов напряжения увеличен до 1279,1 км, что позволит достичь баланса темпов старения и ремонта электрических сетей.

Значительный объем ремонтов предстоит энергетикам в связи с сильнейшим за последние годы паводком, затронувшим сразу несколько районов Якутии. Восстановительные работы будут выполнены на электросетевых объектах и сетях тепловодоснабжения в Амгинском, Чурапчинском, ТаттинскомУсть-Майском, Усть-Янском, Кобяйском районах.

Для решения проблемы системной надежности энергоснабжения потребителей центральной части Якутии строятся заходы линий электропередачи на подстанцию 220 кВ «Майя» для присоединения электроустановок ПАО «Якутскэнерго» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС». Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2018 года.

Проблема энергоснабжения отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока также находится в зоне особого внимания энергетиков. ПАО «РусГидро» в лице дочернего общества АО «Сахаэнерго», Правительство РС(Я) и японские инвесторы ведут строительство ветродизельного комплекса в посёлке Тикси. Единый автоматизированный технологический комплекс объединит три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы совокупной мощностью 3 МВт и систему аккумулирования электроэнергии. Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Монтаж ветроагрегатов планируется завершить до декабря 2018 года.