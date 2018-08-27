Якутскэнерго поддерживает юных ученых

Якутскэнерго и Министерство образования и науки РС(Я) 24 августа подписали соглашение о сотрудничестве в развитии сети детских технопарков в республике. Энергетики уже не первый год поддерживают «Кванториум».

В прошлом году Сахаэнерго (входит в структуру Якутскэнерго) учредило грант для юных ученых. Сотрудники энергокомпании в качестве экспертов помогали в подготовке детских проектов от Якутии для участия в федеральном этапе конкурса «Первый элемент». Также энергетики усилили техническую базу технопарка – в начале лета в кванториуме появились портативные солнечные панели.

«Готовить квалифицированные кадры для энергетики нужно со школьной скамьи. И наша компания заинтересована в развитии площадок для научного творчества детей. Я и сам с раннего детства был «болен» техникой и электроникой, разбирал родительский радиоприемник, обожал занятия в кружке «Юный техник», — комментирует генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик. — И сейчас вместе мы стараемся создать условия для юных талантов, которые совершат новые технологические перевороты в науке и технике».

«Кванториум» – федеральный проект детских технопарков, с помощью которого детский интерес к технике можно развить в настоящее увлечение и даже превратить в профессию. Энергетики с радостью поддерживают энерджиквантум, который открылся в прошлом году в Якутске. Ребята там знакомятся с возобновляемой энергетикой, принципами работы современных экологически чистых двигателей.

В планах Министерства образования – создание сети технопарков по всей Якутии.