Якутскэнерго поддержало Всероссийскую экологическую акцию «Чистый берег»

Специалисты Якутской ТЭЦ и экологи Центрального энергорайона привели в порядок 200 метров береговой линии водоохранной зоны реки Лена в районе расположения станции.

В ходе акции 24 волонтера собрали 50 мешков мусора общим объемом 6 куб. м.

«Энергетики всегда активно участвуют в экологических акциях. В компании разработан комплекс мер по предупреждению негативных воздействий на окружающую среду. Наше правило – всегда бережно относиться к природе, воспитывая на своем примере подрастающее поколение, – отмечает Людмила Белоусова, начальник отдела экологической безопасности и водообеспечения ПТУ ПАО «Якутскэнерго».