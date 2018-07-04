Якутскэнерго поддержало Всероссийскую экологическую акцию «Чистый берег»

Специалисты Якутской ТЭЦ и экологи Центрального энергорайона привели в порядок 200 метров береговой линии водоохранной зоны реки Лена в районе расположения станции.
В ходе акции 24 волонтера собрали 50 мешков мусора общим объемом 6 куб. м.
«Энергетики всегда активно участвуют в экологических акциях. В компании разработан комплекс мер по предупреждению негативных воздействий на окружающую среду. Наше правило – всегда бережно относиться к природе, воспитывая на своем примере подрастающее поколение, – отмечает Людмила Белоусова, начальник отдела экологической безопасности и водообеспечения ПТУ ПАО «Якутскэнерго».
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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