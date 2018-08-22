Якутскэнерго: подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через сайт компании

Жители Якутии могут подать заявку на присоединение к электрическим сетям Якутскэнерго и через сервис «Личный кабинет» на сайте энергокомпании.

«На сегодняшний день процедура подключения потребителей к электрическим сетям является очень востребованной услугой, поэтому мы стараемся сделать ее максимально доступной для всех заявителей. Подать заявку на технологическое присоединение можно не только через Центр обслуживания потребителей, но и с помощью сервиса «Личный кабинет» на нашем официальном сайте», – рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

По вопросам технологического присоединения можно обращаться в Центр обслуживания потребителей города Якутска по телефону +7 (4112) 49-84-98.

Основные этапы подключения

1. Подать заявку. Нужно заполнить специальную форму, которую можно получить у работника Центра обслуживания потребителей города Якутска, или же скачать в разделе «Подключение к электросетям» на портале «Личный кабинет» (https://lk.yakutskenergo.ru/). Кроме того, необходимо предоставить копию паспорта гражданина РФ, копию документа, подтверждающего право собственности и план расположения энергопринимающих устройств, к которым требуется подключение.

2. Заключить договор. На основании принятой заявки энергетики направляют заявителю оферту договора с техническими условиями на технологическое присоединение.

3. Оплатить услугу и выполнить технологические требования по договору. Перечень обязательств может включать несколько пунктов, касающихся подготовки инфраструктуры для принятия объектов в эксплуатацию.

4. Получить акт допуска. После того, как специалист сетевой организации проведет осмотр энергопринимающих устройств, он оформляет акт о выполнении технических условий и акт допуска в эксплуатацию прибора учета и передает потребителю оферту договора энергоснабжения.

5. Подача напряжения. Осуществление фактического присоединение к электрическим сетям и подача напряжения производится специалистами ПАО «Якутскэнерго». После подачи напряжения подписывается акт об осуществлении технологического присоединения. С момента подписания указанного документа процесс технологического присоединения считается завершенным.