Якутскэнерго: плановые работы на энергообъектах энергоснабжения необходимы

«Поначалу я предполагал, что процесс технологического присоединения моего объекта займет больше месяца. Энергетики справились за три недели! – рассказывает начинающий предприниматель Роман Явловский, чей торговый павильон находится в Мархе по улице Мелиораторов. – Персонал вежливый, доходчиво объяснил мне все тонкости процедуры. Я остался очень доволен. Спасибо!».

По состоянию на август 2018 года энергетики выполнили колоссальный объем капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства, технологического присоединения потребителей, замены неизолированного провода на СИП и чистке просеки. Так, за прошедшую неделю, с 6 по 10 августа в Якутске было подключено 37 новых потребителей общей мощностью 462 кВт, проведены работы на пяти опорах ЛЭП, а также ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА КТП «Набережная».

Согласно правилам техники безопасности, любые электромонтажные работы проводятся строго при обесточивании сети, вследствие чего часть потребителей попадает под кратковременное ограничение электроснабжения. Энергетики просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, необходимы для проведения плановых работ.

«В первую очередь мы – клиентоориентированная компания, — отметил генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик — Мы стараемся постоянно повышать профессиональный уровень наших специалистов, сейчас сотрудники Центральных электрических сетей проходят обучение по проведению работ на объектах, находящихся под напряжением. Со второго полугодия 2019 года значительная часть таких работ будет проходить по новой технологии, что позволит снизить количество плановых отключений для проведения ремонтной кампании».

Коллектив Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ежедневно ведет работу по улучшению состояния электроснабжения потребителей города Якутска и центральных районов республики.