«Якутскэнерго» опубликовало список худших энерго потребителей

ПАО «Якутскэнерго» опубликовало список худших исполнителей коммунальных услуг, которые имеют долги за потребленные ресурсы в размере более 1 млн рублей. В антирейтинг вошли 59 ТСЖ и управляющих компаний из Алданского и Ленского районов и Якутска. Их общий долг перед энергетиками составляет более 316 млн рублей.

Наибольшее число должников — из Якутска. В антирейтинг включены 49 УК и ТСЖ города, их совокупный долг перед энергетиками составляет 287 млн рублей. Среди недобросовестных потребителей: ТСЖ «Портовское», долги которого за потребленные энергоресурсы достигли 36 млн рублей, ТСЖ «Университетское» — 20 млн рублей, ООО ЖЭУ «Центральное» и ООО УК «Штурвал» — по 22 млн рублей каждое, ООО УК ЖКХ «Столичное» — 19 млн рублей, ООО УК «Вера» — 14 млн рублей.

В Ленском районе шесть управляющих компаний должны энергетикам 15 млн рублей. Среди крупных должников: ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» (5,9 млн рублей), ООО «ПромЭкология» (3,5 млн рублей) и ООО «Комфорт» (3,4 млн рублей). В Алданском районе долг в размере 13 млн рублей сформировали четыре УК и ТСЖ. Наибольшая задолженность у ООО «ЖилРемстрой» — 6,4 млн рублей, ООО УК «Жилсервис» (п.Нижний Куранах) — 3,5 млн и ООО «Жилсервис» (п. Ленинский) – 1,9 млн рублей.

Полный список антирейтинга размещен по адресу: http://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.