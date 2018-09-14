Якутскэнерго опубликовало «черный список» УК и ТСЖ

Якутскэнерго обновило ежемесячный список управляющих компаний и товариществ собственников жилья с лучшей и худшей платежной дисциплиной г. Якутска и Ленского района по состоянию на 1 сентября.

В рейтинг добросовестных потребителей вошли компании города Якутска — ООО «Солидарность», ООО «Солидарность+», ООО «Прометей+».

В антирейтинг включены 86 исполнителей коммунальных услуг, общая задолженность которых превышает 623 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на Якутск: 47 управляющих компаний и 27 ТСЖ должны энергетикам свыше 600 млн рублей. Возглавляют список ТСЖ «Портовское» (48,8 млн рублей), ООО «ЖЭУ Центральное» (33,9 млн рублей), ООО УК «ДСК» (27,2 млн рублей), ООО «ЦАДС» (24,3 млн рублей), ООО УК «Вера» (22,3 млн рублей), ТСЖ «Университетское» (22,4 млн рублей), ТСЖ «Ренессанс» (12,2 млн рублей) и др.

В «черный список» энергетиков также вошли восемь управляющих компаний Ленского района, долг которых составляет 19 млн рублей. Больше всего долгов накопили ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» (6,1 млн рублей), ООО «Град-Сервис» (4,9 млн рублей), ООО «Комфорт» (1,2 млн рублей).

С подробными рейтингами исполнителей коммунальных услуг можно ознакомиться на сайте Якутскэнерго: http://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php.

Энергетики напоминают, что размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки.

Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.

Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.