«Якутскэнерго» определило 11 худших потребителей энергоресурсов

ПАО «Якутскэнерго» в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» составило рейтинг худших потребителей. В список попали 11 организаций, имеющие наибольшую задолженность за энергоресурсы. Среди недобросовестных потребителей: ТСЖ «Портовское» (23,5 млн рублей), ТСЖ «Университетское» (16,1 млн рублей), МУП «Коммунальщик» из Мирнинского района (13,1 млн рублей), АО ФАПК «Якутия» (8,6 млн рублей).

В течение 2016 года компании, попавшие в антирейтинг, оплачивали потребленные энергоресурсы с большой задержкой или наращивали задолженность. «Мы принимаем по отношению к должникам весь комплекс мер, установленных законодательством, в том числе претензионно-исковую работу, — пояснила директор Энергосбыта Наталья Корягина. — На предприятиях, где возможно введение ограничений, неоднократно приостанавливали подачу услуг. Но полностью задолженность не погашена. При этом к предприятиям сферы ЖКХ «Якутскэнерго» не применяет мер по ограничению энергоснабжения многоквартирных домов из-за задолженности управляющих компаний и ТСЖ. Обращаем внимание, что заложниками ситуации могут стать граждане, добросовестно оплачивающие коммунальные услуги. Пользуясь этим, УК и ТСЖ накапливают миллионные долги».

Наталья Карягина подчеркнула, что неплатежи приводят к недофинансированию многих мероприятий энергокомпании, в том числе таких важных, как ремонт, эксплуатация, модернизация энергетических объектов. А это создает угрозу надежности энергоснабжения по всей республике.

Проект «Надежный партнер» реализуется крупнейшими энергосбытовыми компаниями по инициативе ПАО «РусГидро» при поддержке Комитета по экономике Совета Федерации. Его основные цели – поддержание и развитие партнерских отношений ресурсоснабжающих организаций с потребителями энергоресурсов, развитие общественного контроля деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса и организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории субъектов Российской Федерации. Проект позволяет всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе.

Энергосбыт ПАО “Якутскэнерго” осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Антирейтинг акции «Надежный Партнер» по итогам 2016 года

(сумма задолженности на 01.01.2017 г.)

ООО «УниПур» (сфера деятельности – строительство; г. Москва) – сумма задолженности 505 тыс. рублей; Снабженческо-сбытовой перерабатывающий СПК «Сунтар-Ас» (сфера деятельности – производство молочных продуктов; Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар) – сумма задолженности 1, 390 млн рублей; АНО «Объединение «Якуткурорт» (сфера деятельности – санаторно-курортные учреждения; Республика Саха (Якутия), г. Якутск) – сумма задолженности 1,466 млн рублей; ООО «Нидстрой» (сфера деятельности – строительство; Республика Саха (Якутия), Олекминский улус (район), г. Олекминск) – сумма задолженности 1,605 млн рублей; ОАО «Сахаплемобъединение» (сфера деятельности – предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг; Республика Саха (Якутия), г. Якутск) – сумма задолженности 1,612 млн рублей; МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Хатассы» городского округа г. Якутск (сфера деятельности – землеустройство; Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы) – сумма задолженности 1,944 млн рублей; ООО «ЖилРемСтрой» (сфера деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда; Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан) – сумма задолженности 4,454 млн рублей; АО ФАПК «Якутия» (сфера деятельности – производство этилового спирта; Республика Саха (Якутия), г. Якутск) – сумма задолженности 8,612 млн рублей; МУП «Коммунальщик» (сфера деятельности – ЖКХ; Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный) – сумма задолженности 13,175 млн рублей; ТСЖ «Университетское» (сфера деятельности – управление недвижимым имуществом; Республика Саха (Якутия), г. Якутск) – сумма задолженности 16,060 млн рублей; ТСЖ «Портовское» (сфера деятельности – управление недвижимым имуществом; Республика Саха (Якутия), г. Якутск) – сумма задолженности 23,531 млн рублей.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

http://yakutskenergo.ru/