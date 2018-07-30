Якутскэнерго оценило в 54 миллиона рублей ущерб от хищения электроэнергии в первом полугодии 2018 г.

С января по июнь специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» выявили около 1 500 случаев бездоговорного и безучетного потребления свыше 19 млн кВтч электроэнергии, по которым составили соответствующие акты. Суммарный ущерб энергетики оценили в 53, 7 млн рублей. За этот же период нарушители возместили, с учетом ранее выявленных фактов, более 30 млн рублей.

Больше всего нарушений за этот период – 1220 случаев энергетики зафиксировали в бытовом секторе. Контролеры Энергосбыта только в Якутске и пригородах установили 584 факта бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии физическими лицами на общую сумму 17,9 млн рублей, из них уже возмещено почти 10 млн рублей.

Проверяющие составили 273 акта в отношении предприятий и организаций республики. Общая сумма начислений по ним составила 26,7 млн рублей. В настоящий момент нарушители компенсировали энергетикам, в том числе по ранее составленным актам — 13,6 млн рублей.

«От незаконных действий нарушителей страдают все без исключения потребители. Неучтенное потребление приводит к ухудшению качества электроэнергии, перепадам напряжения в сети, может выйти из строя бытовая техника. Более того, при хищении электроэнергии существует риск для жизни и здоровья людей из-за электротравм и возгораний, – отметил и.о. директора Энергосбыта Максим Наконечный. – Обращаю внимание якутян, что сегодня практически невозможно скрыть факты незаконного присоединения к электрическим сетям или вмешательства в работу приборов учета. В итоге нарушителю придется оплатить потреблённую электроэнергию, объемы которой рассчитываются в соответствии с требованиями действующего законодательства и, как правило, в несколько раз превышают ее реальную стоимость».

В случае самовольного подключения начисление осуществляется с учетом максимальной токовой нагрузки вводного кабеля за период, в течение которого производилось бездоговорное потребление, но не более чем за 1 год. При выявлении нарушения расчет может быть произведен на сумму, превышающую норматив потребления в 10 раз.

Нарушитель может быть привлечен и к административной ответственности. Размер штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Помочь энергетикам выявить случаи хищения электроэнергии может любой. Информацию о таких можно сообщить по телефону «горячей линии» «Якутскэнерго»: 8 (4112) 49-70-00 или контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.