Якутскэнерго обращает внимание на низкую готовность потребителей к отопительному сезону

По состоянию на 27 августа лишь около 1 тысячи объектов города Якутска из свыше 6 тысяч, подключенных к энергоснабжению от источников Якутскэнерго, получили акты готовности к отопительному сезону. Контроль за ходом подготовительных работ и оценку готовность объектов потребителей к приему теплоносителя ведут инспекторы Якутского Энергосбыта.

Специалисты Якутскэнерго напоминают: подготовка к отопительному сезону – забота не только энергетиков. Для того, чтобы вступить в отопительный сезон своевременно и пройти его без аварий, потребителям необходимо провести технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду на своих объектах, а также срочно урегулировать вопросы с задолженностью за энергоресурсы.

Обеспокоенность энергетиков вызывает низкая степень готовности к отопительному сезону социально значимых объектов. К приему тепла от Якутскэнерго готовы только 18% поликлиник и больниц столицы Якутии. Акты готовности многоквартирных жилых домов получило более 800 из 1314.

Самая низкая готовность к зимнему сезону у организаций образования, МВД, ФСБ, МЧС, УФСИН, Минобороны. На данный момент ни один объект этих ведомств не получил акта готовности. Не спешат подготовиться к предстоящему отопительному сезону и гаражно-строительные кооперативы — акты выданы только 3 ГСК (1% от общего количества).

Специалисты Якутскэнерго заблаговременно еще в июне начали работу с потребителями по подготовке к зиме, вручив информационные письма и предписания с перечнем обязательных мероприятий на их объектах. В частности, потребители обязаны произвести промывку систем отопления, опрессовку тепловых водоподогревательных установок горячего водоснабжения, ревизию запорной арматуры, замену аварийных участков тепловых сетей, принадлежащих потребителям, и др.