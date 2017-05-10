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Я никуда не уезжал и не собираюсь – свидетель по делу Попова
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Прокуратура Якутска защитила женщину
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Участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» дает стимул для развития
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Хозяева Ысыаха Олонхо, наплевав на прокуратуру, делают все по-своему
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В Ленском районе суд внес ряд сайтов в реестр запрещенных в РФ
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Паводок–2017:  У Ленска наблюдаются подвижки льда, у Олекминска – разводья
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На главу Среднеколымска завели уголовное дело
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Якутяне успешно выступили на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»
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Культура & Образование
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Летняя языковая школа «Березка» открывает новый сезон – 2017
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В Нюрбе загорелась 2-этажка
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«Косметический ремонт» от компании Прометей+
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Маленький участник Парада Победы в Якутии
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ГИМС предупреждает: не допускайте выход на водные объекты в период паводка!
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Томмотцы встречают День Победы
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10 мая 2017, 14:19
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«Якутскэнерго» обновило рейтинг потребителей электроэнергии среди УК и ТСЖ

ПАО «Якутскэнерго» опубликовало рейтинг управляющих компаний и ТСЖ с лучшей и худшей платежной дисциплиной по итогам апреля. В числе лучших — три организации из Ленска: ТСЖ «Луч», ООО «Диалог» и ООО УК «Жил-Сервис». В списке добросовестных управляющих компаний также ООО «Прометей+» из Якутска. В антирейтинг включены 57 УК и ТСЖ, общая задолженность которых составляет 289,9 млн рублей.
Рейтинг и антирейтинг коммунальных компаний доступен на сайте «Якутскэнерго» по адресу: http://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php
Большая часть долга неплательщиков — 269 млн рублей — приходится на организации Якутска: в список должников города вошли 29 ТСЖ и 18 УК. Например, долг ООО ЖЭУ «Центральное» составляет 22,4 млн рублей, ООО УК «Штурвал» — 21,6 млн рублей, ООО УК «ЖКХ Столичное» — 18,6 млн рублей. Среди ТСЖ самые крупные должники — «Портовское» (35,7 млн рублей), «Университетское» (19,8 млн рублей), «Ренессанс» (12,8 млн рублей).
В список управляющих компаний с худшей платежной дисциплиной вошли также 8 организаций из Ленска с общим долгом 19,8 млн рублей. Среди них ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» (5,7 млн рублей), ООО «Комфорт» (3,9 млн рублей), ООО УК «ПромЭкология» (3,4 млн рублей). Из Алдана в список вошли две компании с общим долгом 10,1 млн рублей — ООО «ЖилРемстрой» и ООО УК «Жилсервис».
В соответствии с действующим законодательством, ТСЖ обязано осуществлять управление многоквартирным домом и выполнять свои обязательства по договорам энергоснабжения. Недобросовестные ТСЖ не оплачивают энергоресурсы более года, получая при этом квартплату от жильцов. Собственники жилья должны знать, куда уходят их деньги, контролировать расход этих средств. Подобные вопросы жильцы многоквартирных домов должны ставить на своем общем собрании.
Обращаем внимание собственников жилья, что недобросовестные ТСЖ не оплачивают энергоресурсы более года, получая при этом квартплату от жильцов. Собственники жилья должны знать, куда уходят их деньги, контролировать расход этих средств. Подобные вопросы жильцы многоквартирных домов должны ставить на своем общем собрании.
Напомним, что размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки.
Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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