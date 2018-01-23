Якутскэнерго: Не забудьте передать показания счетчиков!

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» рекомендует потребителям – физическим лицам ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учета.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, потребители должны ежемесячно передавать текущие показания приборов учета с тем, чтобы к 1-му числу следующего месяца был сформирован платежный документ.

Энергосбыт призывает потребителей скорректировать свой «календарь плательщика коммунальных услуг». Для соблюдения требований законодательства достаточно:

ежемесячно, в целях наиболее полного расчета фактически потребленных энергоресурсов – в период с 23 по 28 число текущего месяца, предоставлять показания счетчиков любым удобным способом;

вносить оплату с 1 по 10 число следующего месяца.

Расчет размера платы за потребленную электроэнергию за период производится на основании ежемесячных фактических показаний индивидуального прибора учета (в соответствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

Обращаем внимание, что расчет по показаниям приборов учета в кассах в момент их приема производиться не будет. Показания приборов учета, которые гражданин передал в текущем месяце, будут учитываться в конце месяца и отразятся в платежном документе в следующем месяце.

Согласно Правилам, в случае непредставления показаний в установленный законодательством срок плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесячного объема потребления с последующим перерасчетом по данным приборов учета. По истечении 3 месяцев расчет будет производиться по нормативам.

Потребители могут передавать показания приборов учета:

– через личный кабинет на сайте «Якутскэнерго» (подробнее о регистрации в личном кабинете: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

– на адрес электронной почты: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета).

– с помощью ящика для сбора показаний приборов учета в пунктах платежей Энергосбыта;

– в пунктах приема платежей Энергосбыта (обратившись к кассиру);

– по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498.

– обратившись в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства;