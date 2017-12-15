«Якутскэнерго» назвало лучших и худших потребителей комуслуг

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» обновил рейтинг лучших управляющих компаний и товариществ собственников жилья Алданского, Ленского районов и г. Якутска по итогам ноября.

В списке – пять исполнителей коммунальных услуг своевременно и полностью оплачивающих потребленные энергоресурсы. Держат марку лучших ТСЖ «Железные дороги Якутии» из Алдана и ТСЖ «Луч» из Ленска, а также ООО УК «Прометей+», ООО УК «Солидарность» и ООО УК «Солидарность+» из Якутска.

В антирейтинг по итогам ноября включены 48 УК и ТСЖ, общая задолженность которых перед ПАО «Якутскэнерго» составляет свыше 315 млн рублей. Среди недобросовестных потребителей две управляющие компании Алданского района: «Жилремстрой» и «Жилсервис», суммарный долг которых составляет почти 15 млн рублей. В Ленском районе 10 управляющих компаний и ТСЖ должны энергетикам свыше 25 млн рублей. Среди тех, долг которых превышает миллион рублей: ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства (6,6 млн рублей), ООО «Комфорт» (4, 1 млн), ООО УК «ПромЭкология» (3,5 млн), ООО «Град-сервис» (2,6 млн рублей), ООО «Теплый дом» (2,6 млн), ООО «Респект» (2 млн), ООО УК «Партнер» (1,2 млн), ООО УК «Сапфир» (1,2 млн), ООО УК «Максим» (1,2 млн).

В список худших исполнителей комуслуг в Якутске попали 16 УК и 20 ТСЖ, долг которых энергетикам соответственно составляет 159, 4 млн и 115, 4 млн рублей. Общая задолженность превышает 274,8 млн рублей. Среди них наибольшую задолженность имеют ТСЖ «Портовское» (35,5 млн рублей), ООО ЖЭУ «Центральное» (24,2 млн), ООО УК ЖКХ «Столичное» (22,2 млн), ТСЖ «Университетское» (19,4 млн), ООО УК «Вера» (15,4 млн), ООО УК «Штурвал» (13, 8 млн), ООО УК «Ильинка» (13,7 млн), ТСЖ «Ренессанс» (12,8 млн), ООО УК «Сайсарская» (10,6 млн).

Энергетики обращают внимание, что недобросовестные исполнители коммунальных услуг не оплачивают энергоресурсы, при этом регулярно получая квартплату от жильцов. Собственники имеют право получать информацию о целевом расходовании этих средств, рассматривая данный вопрос на общем собрании жильцов.

Рейтинг лучших исполнителей коммунальных услуг, а также полный список недобросовестных УК и ТСЖ размещен на сайте «Якутскэнерго» по адресу: https://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php

Напомним, размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний составляет: с 1-го по 60-й день – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки. Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.