АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-38
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.71
 69.40
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.12.2017, 10:30
Происшествия
Бизнесмен хранил миллион рублей на … стульчике
15.12.2017, 10:20
Столица
Мы – вместе! Форум неравнодушных горожан будет продолжаться
15.12.2017, 10:10
Культура & Образование
«Шаг в будущую профессию»: в республике выявят лучших молодых исследователей
15.12.2017, 9:54
Экономика
На автоматической АЗС заправляться выгоднее?
15.12.2017, 9:52
Столица
У кого вкуснее: Школьники Якутска соревновались в приготовления национальных блюд
15.12.2017, 9:47
Путешествия
Большое путешествие в Чили с о. Пасхи
15.12.2017, 9:40
Экономика
«Якутскэнерго» назвало лучших и худших потребителей комуслуг
15.12.2017, 9:36
Столица
Фотофакт
Эксклюзив
Прибираться? Нет не слышали
15.12.2017, 9:32
Политика
Турчак: «Единая Россия» поддерживает решение Президента РФ баллотироваться в качестве самовыдвиженца
15.12.2017, 9:29
Красота & Здоровье
Закрыт Call-Центр управления здравоохранения Якутска
15.12.2017, 9:23
Политика
Виктор Федоров выступил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике
15.12.2017, 9:14
Экономика
В якутской ТОР приступили к созданию ювелирно-гранильного кластера
15.12.2017, 9:09
Культура & Образование
Обсуждены вопросы музыкального образования в России
15.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 15 декабря 2017
15.12.2017, 2:11
Происшествия
В Алдане случился пожар в кафе
15.12.2017, 1:51
Политика
Фотофакт
Якутский журналист взял автограф у Путина
15.12.2017, 0:33
Общество
Сегодня день рождения партийного лидера, шеф-повара, педагога, художницы и телезвезды
14.12.2017, 23:41
Республика
Резонанс
Пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Таттинском улусе будет оказана материальная помощь
14.12.2017, 22:10
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
14.12.2017, 22:09
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
14.12.2017, 18:00
Культура & Образование
В Якутском медицинском колледже открыт республиканский форум молодых исследователей
14.12.2017, 17:51
Общество
Видео
Все о программе доступной среды можно узнать на специальном сайте
14.12.2017, 17:50
Общество
Железные дороги Якутии: Движением поездов можно управлять с помощью компьютерной мышки
14.12.2017, 17:40
Столица
Айсен Николаев принял жителей Гагаринского округа
14.12.2017, 17:30
Общество
Об отключении электроэнергии на 15 декабря
14.12.2017, 17:20
Общество
Некролог
Соболезнования родным и близким Ньургуна Тимофеева
14.12.2017, 17:10
Происшествия
За один рейд на рынок судебные приставы пополнили казну на 200 тысяч рублей
14.12.2017, 17:00
Происшествия
Отец-насильник признан психически больным
14.12.2017, 16:50
Общество
В Якутске открылся Центр выплаты пенсий
14.12.2017, 16:40
Общество
Частный инвестор готов модернизировать котельные города Покровска в Якутии
14.12.2017, 16:20
Происшествия
Эксклюзив
Жители дома в центре Якутска остались без отопления
14.12.2017, 16:07
Культура & Образование
Всё о музыке в «Музыкальном Якутске»
14.12.2017, 15:50
Общество
Предновогодний период — раздолье для злоумышленников
14.12.2017, 15:40
Общество
Автодорожный округ исполняет желания детей
14.12.2017, 15:30
Общество
Некролог
16 декабря Якутия простится с Ньургуном Тимофеевым
14.12.2017, 15:20
Культура & Образование
Концерт — открытие юбилейного года Высшей школы музыки
14.12.2017, 15:10
Происшествия
Нетрезвый пешеход сбит возле Тулагино
14.12.2017, 15:00
Экология
Клер Миранди: «Белые журавли объединяют людей»
14.12.2017, 14:45
Культура & Образование
Открытые уроки ко Дню Конституции РФ для школьников
14.12.2017, 14:31
Экология
Минприроды Якутии подписало соглашение с Институтом географии РАН
14.12.2017, 14:15
Столица
В автобусе можно будет расплатиться виртуальным проездным
14.12.2017, 14:00
Культура & Образование
Творческий вечер Аскалона Павлова в пабе «HUNTER»
14.12.2017, 13:50
Экология
Якутия получила экологический Оскар
14.12.2017, 13:40
Финансы
Объем средств населения в РСХБ превысил 800 млрд рублей
14.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Найдена причина пьянства
14.12.2017, 13:20
Экономика
Глава Якутии подписал соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве РФ
14.12.2017, 13:10
Столица
Предпринимателям разъяснили правила проведения новогодних корпоративов
14.12.2017, 13:00
Общество
Ил Тумэн соболезнует родным и близким Ньургуна Тимофеева
14.12.2017, 12:56
Происшествия
В Якутске мужчина нашел на улице паспорт и взял кредит
14.12.2017, 12:53
Экономика
Интервью
Вячеслав Штыров о проблемах и перспективах развития алмазогранильной отрасли Якутии
14.12.2017, 12:50
Экономика
В Якутии разработают «дорожную карту» по подготовке бюджета на следующую «трехлетку»
14.12.2017, 12:40
Культура & Образование
Триумф учителей английского языка из Якутии на Всероссийском конкурсе
14.12.2017, 12:30
Республика
Жители Алдана встретят Новый год в новом доме
14.12.2017, 12:20
Общество
Галина Данчикова: Законопроекты главы государства направлены на поддержку института семьи
14.12.2017, 12:13
Культура & Образование
Видео
Саина отметила 20-летие творчества в пабе «Дикая утка»
14.12.2017, 12:10
Культура & Образование
ТЮЗ Якутии колесит с гастролями по улусам
14.12.2017, 12:04
Общество
Назначена дата гражданской панихиды по Ньургуну Тимофееву
14.12.2017, 12:00
Общество
У должника по алиментам в ходе приема арестовали телефон
14.12.2017, 11:50
Общество
Новая федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья пройдет апробацию в Якутии
14.12.2017, 11:40
Культура & Образование
Филармония Якутии на студии Лендок записала первый диск
14.12.2017, 11:30
Происшествия
Пенсионерка в порыве страсти вонзила нож в сердце любимого
14.12.2017, 11:20
Общество
Дедом Морозом или Снегурочкой может быть каждый!
14.12.2017, 11:11
Происшествия
Пьяный мужчина сломал руку племяннику в целях «воспитания»
14.12.2017, 11:00
Желток
Болливуд, да и только! Якутянка сыграла свадьбу с индийским принцем
14.12.2017, 10:50
Красота & Здоровье
Трудоустроенные в арктических районах Якутии врачи получили по миллиону рублей
14.12.2017, 10:40
Происшествия
Директор школы заставлял бухгалтера начислять ему премии подчиненных
14.12.2017, 10:30
Общество
Представители Болгарии планируют организовать летний отдых для детей и молодежи из Якутии
14.12.2017, 10:20
Экономика
Якутия представила предложения по совершенствованию налогового законодательства в Совете Федерации
14.12.2017, 10:10
Столица
Транспортная карта «Ультралайт»: чем больше поездок, тем ниже стоимость
14.12.2017, 9:51
Происшествия
Автомобиль сбил двух школьниц в Якутске и уехал с места ДТП
14.12.2017, 9:44
Экономика
Видео
Фотофакт
«Киэргэ» объявляет Новогодние скидки до 60 %! 
14.12.2017, 9:26
Общество
Некролог
Глава Якутии выразил соболезнования в связи со смертью Ньургуна Тимофеева
Архив новостей
Экономика
15 декабря 2017, 9:40
104

«Якутскэнерго» назвало лучших и худших потребителей комуслуг

 Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» обновил рейтинг лучших управляющих компаний и товариществ собственников жилья Алданского, Ленского районов и г. Якутска по итогам ноября.

В списке – пять исполнителей коммунальных услуг своевременно и полностью оплачивающих потребленные энергоресурсы. Держат марку лучших ТСЖ «Железные дороги Якутии» из Алдана и ТСЖ «Луч» из Ленска, а также ООО УК «Прометей+», ООО УК «Солидарность» и ООО УК «Солидарность+» из Якутска.

В антирейтинг по итогам ноября включены 48 УК и ТСЖ, общая задолженность которых перед ПАО «Якутскэнерго» составляет свыше 315 млн рублей. Среди недобросовестных потребителей две управляющие компании Алданского района: «Жилремстрой» и «Жилсервис», суммарный долг которых составляет почти 15 млн рублей. В Ленском районе 10 управляющих компаний и ТСЖ должны энергетикам свыше 25 млн рублей. Среди тех, долг которых превышает миллион рублей: ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства (6,6 млн рублей), ООО «Комфорт» (4, 1 млн), ООО УК «ПромЭкология» (3,5 млн), ООО «Град-сервис» (2,6 млн рублей), ООО «Теплый дом» (2,6 млн), ООО «Респект» (2 млн), ООО УК «Партнер» (1,2 млн), ООО УК «Сапфир» (1,2 млн), ООО УК «Максим» (1,2 млн).

В список худших исполнителей комуслуг в Якутске попали 16 УК и 20 ТСЖ, долг которых энергетикам соответственно составляет 159, 4 млн и 115, 4 млн рублей. Общая задолженность превышает 274,8 млн рублей. Среди них наибольшую задолженность имеют ТСЖ «Портовское» (35,5 млн рублей), ООО ЖЭУ «Центральное» (24,2 млн), ООО УК ЖКХ «Столичное» (22,2 млн), ТСЖ «Университетское» (19,4 млн), ООО УК «Вера» (15,4 млн), ООО УК «Штурвал» (13, 8 млн), ООО УК «Ильинка» (13,7 млн), ТСЖ «Ренессанс» (12,8 млн), ООО УК «Сайсарская» (10,6 млн).

Энергетики обращают внимание, что недобросовестные исполнители коммунальных услуг не оплачивают энергоресурсы, при этом регулярно получая квартплату от жильцов. Собственники имеют право получать информацию о целевом расходовании этих средств, рассматривая данный вопрос на общем собрании жильцов.

Рейтинг лучших исполнителей коммунальных услуг, а также полный список недобросовестных УК и ТСЖ размещен на сайте «Якутскэнерго» по адресу: https://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php

Напомним, размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний составляет: с 1-го по 60-й день – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки. Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
14.12.2017, 22:10
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
14.12.2017, 22:09
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
12.12.2017, 11:30
Желток
Первая якутская гей-пара рассказала о жизни в Америке
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
15.12.2017

На автоматической АЗС заправляться выгоднее?

Путешествия
15.12.2017

Большое путешествие в Чили с о. Пасхи

Фотофакт Эксклюзив
Столица
15.12.2017

Прибираться? Нет не слышали

Фотофакт
Политика
15.12.2017

Якутский журналист взял автограф у Путина

Эксклюзив
Происшествия
14.12.2017

Жители дома в центре Якутска остались без отопления

Происшествия
14.12.2017

Нетрезвый пешеход сбит возле Тулагино

Столица
14.12.2017

В автобусе можно будет расплатиться виртуальным проездным

Интервью
Экономика
14.12.2017

Вячеслав Штыров о проблемах и перспективах развития алмазогранильной отрасли Якутии