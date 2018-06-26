«Якутскэнерго» напоминает о способах передачи показаний приборов учета

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» предлагает гражданам выбрать наиболее удобные способы передачи показаний приборов учета:

— в «Личном кабинете» на сайте энергокомпании (подробнее о регистрации в личном кабинете: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

— через специальную форму ввода показаний на главной странице сайта «Якутскэнерго»;

— на электронную почту: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);

— в отделениях, участках и пунктах платежей Энергосбыта по месту жительства;

— по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498.

Энергосбыт рекомендует передавать показания счётчиков ежемесячно с 23-го по 28-е число. Показания приборов учета, которые гражданин передал в текущем месяце, будут учитываться в конце месяца и отразятся в платежном документе в следующем.

Своевременная передача показаний — гарантия корректного расчета платы за потребленную электроэнергию. Если показания приборов учета в установленные сроки не были предоставлены, размер оплаты определяется исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,0 ГВт.