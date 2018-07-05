«Якутскэнерго»: личный кабинет – это экономия времени и прозрачность расчетов

Более 25 тысяч якутян активно пользуются возможностями интерактивных сервисов на сайте ПАО «Якутскэнерго». С помощью личного кабинета можно оплатить услуги, передать показания приборов учета, просмотреть платежные документы. Такой способ оплаты энергоресурсов — серьезная экономия времени, прозрачность расчетов, комфорт для потребителей.

Личный кабинет прост в обращении, для регистрации нужно зайти на сайт ПАО «Якутскэнерго», кликнуть на слове «Регистрация» в верхнем правом углу главной страницы, заполнить форму регистрации, следуя подсказкам из выпадающих списков. Необходимо ввести адрес электронный почты, номер сотового телефона и лицевого счета. Пароль, сгенерированный автоматически, будет отправлен в виде смс-сообщения и на адрес электронного ящика. Его нужно заменить на более удобный, и можно начинать пользоваться личным кабинетом.

Для удобства пользователей данного сервиса специалисты контакт-центра Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.

Вчера оплатил через личный кабинет, но сегодня данных не вижу. Почему информация не обновляется?

Напоминаем о том, что любой платеж – банковский или онлайн, совершенный через стороннюю организацию (Сбербанк, Почта РФ и т.д.), будет зачислен на ваш лицевой счет в срок до 3-х банковских (рабочих) дней.

В личном кабинете данные обновляются первого числа месяца, следующего за расчетным. Если совершили оплату в июле за июнь, июньское сальдо отобразится в личном кабинете 1 августа.

Можно ли оплатить на сайте «Якутскэнерго», не имея регистрации в личном кабинете?

Вы можете оплатить банковской картой – без регистрации. Алгоритм оплаты подробно прописан на сайте.

Что нужно сделать для возврата денег, если был совершен ошибочный платеж на сайте?

Нужно получить в своем банке выписку с подтверждением платежа и обратиться в Энергосбыт по поводу возврата. При ошибочном перечислении денежные средства могут быть возвращены только на вашу карту.

У меня квартира и гараж. Как объединить их в одном личном кабинете?

Вы должны один раз зарегистрировать все имеющиеся лицевые счета, они будут отображаться в одном вашем личном кабинете. Важно при регистрации указывать один и тот же адрес электронной почты, по которому происходит идентификация пользователя.

При входе в любой из двух личных кабинетов в выпадающем списке, в строке «Лицевой счет» выбираете нужный, сверяя его с адресом, который будет отражаться ниже.

В приведенной ниже схеме красной стрелкой указан способ переключения между лицевыми счетами.

Напоминаем, зарегистрироваться в личном кабинете «Якутскэнерго» можно по адресу: http://yakutskenergo.ru.

По вопросам, связанным с регистрацией и работой в личном кабинете «Якутскэнерго», необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,0 ГВт.