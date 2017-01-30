Якутскэнерго: долг предприятий Якутска превысил миллиард рублей

На 1 января 2017 года общая задолженность потребителей юридических лиц города Якутска перед «Якутскэнерго» за потребленные энергоресурсы составляет 1 млрд 84 млн 631 тыс. рублей.

578 организаций и предприятий не рассчитываются с энергетиками в течение трех и более месяцев. Их задолженность за теплоэнергию составляет более 536 млн рублей, за электроэнергию – 446, 5 млн рублей и за ГВС – 102 млн рублей.

Среди крупных должников МУП «Жатайтеплосеть», СВФУ, ГУП ЖКХ, МУП «Горсвет», ТСЖ «Ренессанс», ТСЖ «Портовское», УК «Ильинка», УК «Столичное», УК «Штурвал», ТСЖ «Университетское». В частности, ФАПК «Якутия» на 1 января должна без малого 9 млн рублей. Из них за электроэнергию – 5 млн 621 тыс. рублей, а за теплоэнергию – 3 млн 302 тыс. рублей. В январе долг ФАПК увеличился на миллион рублей.

– Мы в течение продолжительного времени входили в положение организаций и предприятий, испытывающих финансовые сложности. При этом Энергосбыт использует весь комплекс мер по урегулированию вопроса погашения задолженности, – отмечает директор Энергосбыта Наталья Корягина. – Но компания «Якутскэнерго» не может бесконечно отпускать энергоресурсы в кредит и вынуждена прибегнуть к крайней мере по отношению к нерадивым потребителям: ограничить предприятия в потреблении энергоресурсов. Энергокомпания принимает все предусмотренные законодательством меры по взысканию задолженности, включая претензионно-исковую работу и введение ограничения подачи энергоресурсов вплоть до полного отключения от питающих центров.

Введение ограничительных мер производится в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г. Согласно данному документу энергокомпания вправе применить ограничение в поставке электроэнергии потребителю, задолженность которого превышает размер его месячного платежа за энергоресурс.

Напоминаем, в январе 2016 года вступил в силу Федеральный закон №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», направленный на повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов.

Внесены соответствующие изменения в КоАП. Они предусматривают административную ответственность за нарушение потребителем уже введенного в отношении его объектов ограничения, за невыполнение законного требования энергокомпаний о введении самоограничения, а также за недопуск для осуществления мероприятий по ограничению.

Нарушение данных требований ведет к наложению административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В целях реализации данных положений Энергосбыт оформляет и передает в Ленское управление Ростехнадзора соответствующие материалы, которые в последующем направляют в судебные органы.

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»