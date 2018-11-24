В Якутске чествовали матерей

Вчера в Большой зале Окружной администрации состоялось торжественное мероприятие «Самой близкой и родной», посвященное празднованию Дня матери в России. Напомним, праздник отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября.

Многодетных матерей поздравил первый заместитель главы города Якутска Владимир Федоров. «День матери России помогает еще раз глубже ощутить величие и святость важной, ответственной миссии женщины. Миссия связана с рождением и воспитанием новых поколений, сохранением духовных ценностей и укреплением нравственных идеалов общества», – сказал Владимир Федоров.

Первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова подчеркнула, что мамы республики имеют возможность дважды отмечать свой праздник. «Семейная политика поддерживается государством, и пусть это продолжается несмотря ни на какие социально-экономические сложности. В жизни очень много чудес, но самое большое чудо – это рождение ребенка», – отметила Евдокия Ивановна.

На торжественное чествование приехали целыми семьями. Матери Якутска занимаются не только воспитанием детей и работают в профессиональной сфере, но и ведут активную общественную жизнь, являются примером и инициаторами городских движений. Их дети участвуют на слетах хорошистов, отличников, олимпиадах, занимаются в творческих кружках, спортивных секциях.

В этот день за особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие и общественную жизнь города Якутска почетным знаком «Слава матери» награждены многодетные матери, у которых пять и более детей. Также за вклад в укрепление и развитие семейных ценностей, пропаганду лучших семейных традиций и особые успехи в воспитании детей, в связи с 30-летним юбилеем Общественной организации «Союз многодетных семей города Якутска» были вручены благодарственные письма Окружной администрации города Якутска и Якутской городской Думы.

От имени многодетных матерей выступила активист женсовета Центрального округа Саргылана Васильева и поблагодарила Окружную администрацию за внимание и поддержку.