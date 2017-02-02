Якутская транспортная прокуратура вскрыла незаконный доход одного из руководителей

Усть-Янским районным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено исковое заявление Якутской транспортной прокуратуры о взыскании с руководителя Индигирского участка ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» Ивана РОЖКОВА 342 000 рублей, незаконно полученных им в результате превышения должностных полномочий.

Установлено, что в 2012-2014 годах Рожков, работая начальником Индигирского участка ФБУ «Администрация Ленского бассейна», не имея соответствующих полномочий, сдавал в аренду одной из коммерческих организаций в пос. Белая Гора Абыйского района служебное помещение, относящееся к федеральной собственности. При этом, получаемые в качестве ежемесячных арендных платежей денежные средства тратились им по собственному усмотрению.

По данному факту в отношении Рожкова возбуждалось уголовное дело и он был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).

По результатам рассмотрения иска суд в полном объеме удовлетворил требования транспортной прокуратуры и взыскал в доход государства незаконно полученные Рожковым в результате совершения преступления денежные средства.

Источник: Пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры