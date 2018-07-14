Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали

Якутская топ-модель мирового уровня Полина ПРОТОДЬЯКОНОВА, проживающая в американском Лос-Анджелесе, поделилась фото с отдыха. Вместе со своим парнем Робертом она путешествует по Исландии, Греции, Франции, Индонезии, а теперь они в Бали.
Полина Протодьяконова – единственная модель из Якутии, добившаяся успеха на мировых подиумах. С Робертом РДЗАКОМ, как известно, девушка встречается уже не первый год.
Источник: http://sakhapress.ru
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