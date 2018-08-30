Якутская телезвезда поможет сбросить вес

Телезвезда и общественный деятель Виктория Варламова-Контоева поделилась новостью со своими подписчиками.

— «Друзья, у меня новость! Хорошая новость! Открываю клуб «PEREMENA» для семей с детьми с избыточным весом. Идею мне «подсказала» жизнь, и она связана с моим ребёнком. Я очень переживаю за среднюю дочь Айталыыну, которая с каждым годом все больше набирает вес. Человечек растёт, ей хочется выглядеть красивой и стройной. А я волнуюсь за её здоровье. Пытаемся правильно питаться, двигаться, но без специалистов очень сложно добиться результата.

В век фастфуда/кока-колы и гаджетов проблема детского ожирения приобретает массовый характер. Я, как человек с активной жизненной позицией, не могу спокойно смотреть, как родители собственными руками запихивают в рот своему чересчур упитанному ребёнку огромную пиццу и дают запить все это дело большой бутылкой пепси. Детям надо помочь, а родителей просветить. К сожалению, в Якутии нет ни одной организации, занимающейся комплексным решением проблемы ожирения у детей. Раз нет — надо создавать самой!

К проекту «PEREMENA» я подготовилась основательно. Наш клуб будет работать в семейном формате. Ребёнок без поддержки родителей не похудеет, не станет уверенным в себе и не освободится от комплексов, насмешек».

Проект Виктории поддержало движение «Матери России», где она является членом Регионального совета.

Известно, что в рамках клуба будет работать Школа правильного питания для родителей, дети пройдут полное медобследование, также планируются занятия фитнесом и плаванием.

Также в проекте будут задействованы врач-эндокринолог, фитнес- инструктор и психолог.