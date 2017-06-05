Якутская ТЭЦ: предстоит отключение горячей воды

Якутская ТЭЦ обращает внимание горожан на то, что с 6 июня по 8 июня 2017 года будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей давлением 20 атмосфер.

Всем потребителям необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться и не производить работ на тепловых сетях.

На период испытаний будет прекращена подача горячей воды.

Ежегодные гидравлические испытания сетей тепловодоснабжения проводятся после окончания отопительного периода и перед началом нового – для проверки прочности трубопроводов, их элементов и арматуры. Это – требование правил эксплуатации тепловых сетей. Таким образом энергетики обнаруживают, а затем устраняют «слабые места» трубопроводов в межотопительный период, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей зимой.

Телефон оперативно-диспетчерской службы ЯТЭЦ: 49-74-81, 215-663, Факс: 215-770

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.