Якутская спортсменка получила 6 золотых медалей за 10 дней в силовых видах спорта

К силовому трипу спортсменка приступила в начале ноября и уже 10-го числа имела шесть золотых и одну серебряную медали

Мастер спорта России и РС(Я) по мас-рестлингу и универсальный атлет класса «А» Сардаана Осипова штурмует всероссийские арены силового спорта.

«Из календарного плана Федерации армлифтинга России узнала, что в Симферополе и Москве пройдут международные турниры, — рассказывает «Спорт Якутии» спортсменка. – Подготовку к ним я начала за две недели в спортивном клубе «Статика». Это единственный клуб в Якутске, где есть подходящие снаряды для тренировки.

Первой точкой стал чемпионат Восточной Европы по армлифтингу. Он прошел 3 и 4 ноября в Симферополе. Там я заняла сразу пять первых мест и выполнила нормативы, подтверждающие звания мастера спорта РФ и мастера спорта международного класса. Первый – в дисциплине «роллинг тандер», где я выступила в категории до 55 кг и подняла 45 кг, а второй – в «аполлон акселе», где осилила 90 кг.

В подъеме штанги на бицепс я участвовала в категории любителей до 60 кг. Выплатила организаторам вступительный взнос и расходы на допинг-контроля. Здесь я их, мягко говоря, застала врасплох. С первой же попытки выполнила норматив мастера спорта РФ, со второй попытки международника, а с третьей достигла показателей заслуженного мастера России – 32,5 кг. Судьи были очень удивлены и честно сказали, что такого не ожидали от меня. На вопрос – когда я смогу получить официальные документы, ответ был прост – на следующих соревнованиях. Так как они не смогли организовать соответствующий анализ допинг-контроля», — отметила Сардана Осипова.

10 ноября на турнире по мас-рестлингу в рамках VI Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни в Москве она заняла первое место в весовой категории до 65 кг. Отметим, что здесь участие приняли представители пяти зарубежных стран и 11 регионов России. Известный нам своей татуировкой финн «Хаhан да бэринимэ» занял второе место.

В рамках этого же фестиваля на Всероссийском турнире по армлифтингу НФА спортсменка из Якутии выиграла серебряную медаль в абсолютной весовой категории до 75 кг и выполнила норматив мастера спорта РФ по троеборью. Сейчас через республиканскую федерацию армлифтинга Осипова должна отправить подтверждающие документы в центральный офис Всероссийской Федерации для оформления удостоверения мастера спорта России и международного класса.

Саина ШЕЛОМОВА, Sportyakutia.ru