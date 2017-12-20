Якутская рыба и Кубок мира по мас-рестлингу

Кубок мира на призы Главы республики Егора Борисова во время Дней Якутии в Москве прошел на очень высоком уровне. Всего в международном турнире приняли участие спортсмены из 13 стран. А всего Международная федерация мас-рестлинга охватывает более 40 стран, и недавно было принято решение о включении еще трех стран — Австрии, Канады, Франции.

ОАО «Туймаада-Агроснаб» с радостью откликнулось на предложение Международной федерации мас-рестлинга и для проведения торжественной части предоставило свою продукцию из замечательной якутской рыбы. Гости и участники международного турнира отметили нежный вкус якутской рыбы и больше узнали о национальной кухне.

«Туймаада-Агроснаб» выражает признательность Международной федерации мас-рестлинга и будет активно участвовать в проведении спортивных мероприятиях, популизирующих национальные виды спорта Республики Саха (Якутия).