Якутская Росгвардия приглашает на службу

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) проводит набор кандидатов на службу в подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Требования: гражданство Российской Федерации, высшее юридическое образование, состояние здоровья не ниже категории «Б» (по военному билету), отсутствие судимости, готовность к переезду в районы республики.

Средний размер денежного довольствия 65000 рублей, бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение форменным обмундированием, ежегодный отпуск продолжительностью от 60 календарных дней, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска, возможность выхода на пенсию до достижения пенсионного возраста.

Обращаться по телефонам: 45-41-61, 45-45-93.