Якутская природоохранная прокуратура разъясняет: Лесовосстановление по новым правилам

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об охране окружающей среды», внесенные Федеральным законом от 19.07.2018 № 212-ФЗ, которые вводят новые правила лесовосстановления и лесоразведения.

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению будут выполняться на основе соответствующих проектов.

Важнейшей новацией стало то, что по новым требованиям лесопользователи (лица, использующие леса для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых; для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, терминалов, речных портов, причалов; для возведения, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; для переработки древесины и иных лесных ресурсов) обязаны будут проводить лесовосстановление и лесоразведение в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

При этом определено, что такое компенсационное лесовосстановление или лесоразведение, требуемое в связи с переводом земель из лесных в иные категории, должно быть проведено в срок не позднее 1 года после произведенной рубки или после изменения разрешенного вида использования участка.

Кроме того, скорректированы мероприятия по противопожарному обустройству лесов. В данном случае речь идет о прокладке просек, противопожарных разрывов, об устройстве противопожарных минерализованных полос.

Закреплено, что ширина просек устанавливается в пределах от 10 до 100 метров в соответствии с лесным законодательством и законодательством о пожарной безопасности. Ранее размер просек на законодательном уровне не был урегулирован.