Якутская предпринимательница украсила обложку журнала для деловых людей

Лицом обложки нынешнего журнала для бизнесменов стран Балтии и России «Wise time» стала якутская предпринимательница Ольга ГРИГОРЬЕВА, директор и владелица сети салонов национальной посуды «Камелек».

«Очень обрадовало и приятно до глубины души удивило то, что редакторская коллегия не пожалела 10 полных страниц глянца такого престижного журнала и подробно рассказала миру о нашем производстве и бизнесе, а главное, о самом ценном — о сотрудниках», — пишет Ольга Григорьева в своем фейсбуке.

Сейчас она находится в Москве на 21-я конференция WISE стран СНГ И Балтии.