Якутская певица вернулась на родину

Спустя 5 лет певица Надина Эльпис вернулась на свою родину в Абыйский наслег погостить.
В своем Instagram звезда поделилась радостной новостью, что стала почетным гражданином Абыйского наслега:
Бугун миэхэ олус дьоллоох уонна долгутуулаах кун буолла — 5 сыл буолан баран ийэбин, дьоммун кордум, дойдубар ахтыл5аммын таhаардым уонна Почетный гражданин Абыйского наслега буоллум ! ☺️💔😭 Махталым мунура суох ! Абый буоларбыттан киэн туттабын! Дойдум Абый улууhун туhугар оссо да5аны айыам- тутуом, аатырда туруом!!!!❤️🚀
Поздравляем!
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE