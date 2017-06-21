Якутская оппозиция выступит в ООН

ООН одобрила устное выступление руководителя общественной организации «Якутия – Наше Мнение» Степана ПЕТРОВА и совместное с общественной организацией «Сомого Куус (Объединенная Сила)» письменное обращение по вопросу признания Россией статуса коренного народа Саха, сообщает Степан Петров.

Мероприятие состоится 17-20 июля 2017 года в Центральной Штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорк, США.

Имеется соответствующее постановление экономического и социального совета ООН об утверждении списка устных докладчиков по пункту 5 повестки дня на 6 официальных языках ООН.

Со всего мира одобрено выступление всего 9 неправительственных организаций, среди которых представлена Общественная организация «Якутия – Наше Мнение». Докладчиком выступит руководитель организации Степан Петров.

Эти выступления касаются вопросов реализации прав коренных народов в России.

В частности, в письменном обращении председатель общественной организации «Сомого Куус (Объединенная Сила)» Дмитрий ИВАНОВ предлагает:

1.признать статус коренного народа Саха;

2.официально одобрить Декларацию ООН о правах коренных народов;

3.реализовать права коренного народа Саха в соответствии положениями международного права, касающегося прав коренных народов.

Ожидается, что участие в мероприятии примет объединенная делегация руководства и участников общественных организаций «Сомого Куус (Объединенная Сила)» и «Якутия – Наше Мнение».

Представители «Сомого Куус (Объединенная Сила)» будут иметь возможность принять участие в обсуждении различных вопросов на панельных дискуссиях.

Степан Петров планирует провести также ряд сепаратных переговоров и консультаций с заинтересованными сторонами по широкому кругу вопросов реализации прав человека в России и во всем мире.

В частности, по рассмотрению нарушений прав человека в России в рамках главного правозащитного механизма ООН — Универсального периодического обзора.

По Якутии будут отработана возможность рассмотрения в ООН актуальных проблем, имеющих жизненно важное значение для населения республики.

Прежде всего, это касается вопросов сохранения здоровья якутян и сохранения благоприятной экологии в условиях агрессивного антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду. Имеется в виду снижение негативного воздействия и устранение катастрофических последствий хищнического изъятия природных ресурсов, строительства гидроэлектростанций и нефтепроводов, испытаний ядерного оружия, падения высокотоксичных элементов космических аппаратов.

Необходимо ставить вопрос оценки и возмещения реального ущерба здоровью населения и экологии республики, нанесенного в советское и постсоветское время. А также обеспечить соблюдение международных стандартов охраны здоровья и экологии.

Высокая смертность от жителей западной Якутии от раковых заболеваний скрывается властями путем умышленного изменения причин раковой смертности на заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и другие. В этих условиях необходимо ставить вопрос о проведении независимой экспертизы и расследования причин смертности экспертами ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Необходимо отметить, что устные выступления и письменные обращения в ООН имеют важное значение в правовой оценке действий государств и оказывают воздействие по стимулированию восстановления нарушенных прав человека, гарантированных международным правом.

Именно, давление международного сообщества заставляет государства, нарушающие прав человека, исправить ситуацию.

Письменные обращение НКО с консультативным статусом включается в официальные материалы ООН, на которые можно ссылаться.

Они имеют реквизиты и являются официальными документами ООН. Эти документы выражают точку зрения организаций-консультантов ООН, но проходят экспертную оценку ООН на предмет соответствия уставу и требованиям ООН.

Таким образом, фактически документы НКО признаются ООН и в последующем при рассмотрении проблем органами ООН они могут быть заложены в основу правовой оценки ООН по данному вопросу. То есть публикации на официально сайте ООН являются признанием существования определенных проблем, необходимости их тщательного изучения и принятия адекватных мер по их устранению.

В целом, доклады НКО и итоговые документы ООН, разработанные с участием НКО, могут быть использованы в качестве аргументов в ходе рассмотрения различных дел в государственных и судебных органах внутри России и зарубежом.

Также необходимо отметить, что международное право, касающееся прав коренных народов, не нарушает права других народов. Более того, оно имеет значительный потенциал в улучшении жизни не только коренных народов, но других народов.