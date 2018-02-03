Якутская оперная певица выступила на «Российско-армянском творческом мостике» в Санкт-Петербурге

1 февраля в Санкт-Петербурге в библиотеке им. В.В. Маяковского состоялся вечер «Из глубин сердца: концерт-посвящение Комитасу». Концерт, посвященный выдающемуся армянскому композитору, фольклористу и певцу Комитасу, был организован в рамках проекта «Российско-армянский творческий мостик».

На вечере звучала музыка Григора Нарекаци, Комитаса, Александра Спендиарова, Анны Кузьминой, Софии Микаелян.

В концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов: солистка Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ (сопрано), Евгения ЧУРИКОВА и Елизавета БОКОВА (сопрано), Александра КОРОБКИНА и Августа ЗИНИНА (скрипка), Марфа ЛАДЧЕНКО (флейта), Семен СЕРДЮКОВ (кларнет), Вардан АРУТЮНЯН и ученики (дудук), София МИКАЕЛЯН (фортепиано).