АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
12
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.08
 63.26
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.05.2017, 15:58
Столица
Участники XVIII Азиатской олимпиады встретились со школьниками Якутска
11.05.2017, 15:16
Политика
«Космическая глупость пиарщика»: политики объяснили налог на малодетность
11.05.2017, 15:14
Политика
Юрий Садовников: Необходим контроль исполнения взятых на себя обязательств
11.05.2017, 15:10
Экономика
Анонс
Аренда учебного класса, конференц-зала и комнаты для переговоров в Бизнес-инкубаторе Якутска
11.05.2017, 15:09
Культура & Образование
Позитив
Якутская «Музыка для всех» в Южной Корее
11.05.2017, 15:07
Общество
Николай Шадринов – Патриот своего народа            
11.05.2017, 15:06
Спорт
Якутские велосипедисты почтили память героев Великой Отечественной войны
11.05.2017, 13:49
Столица
Рестораторы, участники фестиваля «Вкус Якутии» готовятся к Ысыаху Туймаады
11.05.2017, 13:45
Происшествия
Пени на 600 тысяч рублей удержат с амгинского алиментщика
11.05.2017, 13:11
Столица
Резонанс
Ответ коммунальщиков на статью «Косметический ремонт» от компании Прометей+
11.05.2017, 13:01
Культура & Образование
Резонанс
Лена Федорова: Мы не должны отказываться от своего лица только ради федеральных денег
11.05.2017, 12:45
Экология
Изменен порядок выдачи охотничьих лицензий
11.05.2017, 12:40
Спорт
Успех команды ЖДЯ в легкоатлетической эстафете, посвященной 72-ой годовщине победы
11.05.2017, 11:49
Общество
Экстра
Грибчатов и Лугинов: такие схожие ДТП – такие разные приговоры
11.05.2017, 11:31
Происшествия
В Моме задержан хулиган, разбивший окна в бюджетном учреждении
11.05.2017, 11:25
Сахалыы
Билгэлээһин: Александр Уаров: 2017 сылга биһигини туох күүтэрий?
11.05.2017, 11:21
Общество
Якутским школьникам рассказали об истории фронтового треугольника
11.05.2017, 10:57
Республика
Паводок – 2017: На реке Лена средний ледоход
11.05.2017, 10:52
Культура & Образование
В Якутске состоится съезд коллекционеров
11.05.2017, 10:37
Республика
ГИБДД Якутии предлагает всем водителям поддержать Дни снижения скорости 13 и 14 мая
11.05.2017, 10:31
Происшествия
В Серебряном бору строительный кран упал на жилой дом
11.05.2017, 10:25
Красота & Здоровье
«Коробка храбрости» ко Дню защиты детей
11.05.2017, 10:18
Происшествия
В Верхоянском районе на директора школы завели уголовное дело
11.05.2017, 10:05
Столица
Прямой разговор с Георгием Михайловым
11.05.2017, 9:47
Культура & Образование
Учащиеся ВШМ отличилась в творческом конкурсе «Чысхаан дойдута – Сахам Сирэ»
11.05.2017, 9:29
Экономика
«Якутскэнерго» назовет победителей регионального этапа федеральной акции «Надежный Партнер»
11.05.2017, 9:15
Путешествия
В ночь на 10 мая в Ленске одновременно загорелись подвалы в двух жилых домах
11.05.2017, 8:45
Общество
В доме-интернате Якутска отпраздновали День Победы
11.05.2017, 8:39
Экономика
У вас есть ЭЦП, а вы при этом несете расходы на услуги нотариуса?
11.05.2017, 8:00
Экономика
Андрей Панов: О проблемах и подходах или когда вспоминают, а когда забывают о единстве
11.05.2017, 2:14
Общество
Некролог
Ушел из жизни профессор Александр Сафронов
11.05.2017, 1:05
Происшествия
Экстра
Вынесен приговор Евгению Грибчатову
11.05.2017, 0:54
Спорт
Позитив
Якутянка выиграла чемпионат мира по шашкам
11.05.2017, 0:43
Желток
Эксклюзив
О женской доле в современном мире – через клип Намыыны
10.05.2017, 20:33
Республика
Парад в Нижнем Бестяхе
10.05.2017, 20:22
Происшествия
На почве ревности в Мирном повреждена машина
10.05.2017, 20:07
Республика
Паводок – 2017: У Ленска наблюдается подвижка льда, у Олекминска – разводья  
10.05.2017, 17:59
Республика
Бессмертный полк Якутии встал в ряды самых массовых шествий страны
10.05.2017, 17:53
Культура & Образование
ВК «Якутия» встретилась с представителем Национального университета Сингапура
10.05.2017, 17:38
Республика
Якутские энергетики под знаками памяти, мира и добра встретили День Победы
10.05.2017, 17:33
Общество
ЯИПК: ветераны у нас всегда в почете
10.05.2017, 17:20
Происшествия
Злодей ответит перед судом за убийство полицейского
10.05.2017, 17:07
Культура & Образование
Якутия – в лидерах по рождаемости на Дальнем Востоке
10.05.2017, 17:07
Республика
Профактив республики встретился с вице-премьером Якутии
10.05.2017, 16:49
Красота & Здоровье
Маленький и опасный! О профилактике клещевого энцефалита
10.05.2017, 16:32
Столица
Школьник за рулем сбил первоклассника, катавшегося на велосипеде!
10.05.2017, 16:09
Культура & Образование
Новые образовательные программы СВФУ магистратуры прошли аккредитацию
10.05.2017, 16:06
Общество
СВФУ: минута молчания в память о павших воинах
10.05.2017, 16:00
Культура & Образование
Студенты СВФУ прошли отборочный этап на фестиваль молодежи в Сочи
10.05.2017, 15:54
Происшествия
Пьяный водитель сгубил своего одноклассника
10.05.2017, 15:50
Столица
День Победы: Полевую кухню посетило более 800 человек
10.05.2017, 15:42
Культура & Образование
 «Бичик» оскуолаҕа саҥа киирээччилэргэ бастыҥ бэлэҕи оҥордо
10.05.2017, 15:33
Общество
Как правильно решать бытовые проблемы
10.05.2017, 15:24
Спорт
Ветеран посвятил шашечную баталию Дню Победы
10.05.2017, 15:07
Республика
Всех охотников с открытием охотничьего сезона на водоплавающую дичь!
10.05.2017, 15:04
Путешествия
Прямой рейс из Якутска в Бэйдайхэ
10.05.2017, 14:48
Культура & Образование
Афиша
Ырыам кута: Живой акустический концерт Лэгэнтэя
10.05.2017, 14:19
Экономика
«Якутскэнерго» обновило рейтинг потребителей электроэнергии среди УК и ТСЖ
10.05.2017, 14:09
Общество
Резонанс
Я никуда не уезжал и не собираюсь – свидетель по делу Попова
10.05.2017, 13:09
Происшествия
Прокуратура Якутска защитила женщину
10.05.2017, 11:48
Общество
Творим свою судьбу мы сами: Конкурс для журналистов
10.05.2017, 11:44
Культура & Образование
Участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» дает стимул для развития
10.05.2017, 11:25
Культура & Образование
Итоги студенческой научно-практической конференции «Музыкальный театр»
10.05.2017, 11:16
Республика
Эксклюзив
Хозяева Ысыаха Олонхо, наплевав на прокуратуру, делают все по-своему
10.05.2017, 11:16
Происшествия
В Ленском районе суд внес ряд сайтов в реестр запрещенных в РФ
10.05.2017, 11:07
Республика
Паводок–2017:  У Ленска наблюдаются подвижки льда, у Олекминска – разводья
10.05.2017, 10:33
Происшествия
На главу Среднеколымска завели уголовное дело
10.05.2017, 10:19
Культура & Образование
Якутяне успешно выступили на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»
10.05.2017, 10:06
Культура & Образование
Будущие ювелиры готовы достойно представить Якутию на национальном чемпионате WorldSkills
10.05.2017, 9:42
Культура & Образование
Летняя языковая школа «Березка» открывает новый сезон – 2017
10.05.2017, 9:22
Происшествия
В Нюрбе загорелась 2-этажка
10.05.2017, 7:30
Общество
Глава Якутии возложил цветы к монументу «Воинам–победителям»
Архив новостей
Культура & Образование
11 мая 2017, 15:09
213

Якутская «Музыка для всех» в Южной Корее

Встретил делегацию педагогов ДШИ и СОШ, музыкальных руководителей детских садов РС(Я)- самый гостеприимный аэропорт мира «Инчхон» солнечным летним днём 30 апреля 2017 года. Впервые в истории Якутии, создав свою делегацию учителей музыки — открыли международный образовательный тур по Южной Корее и получили свидетельства на тему: «Педагогика и методика музыкального образования в Южной Корее: опыт и перспективы».
В Южной Корее придаётся особое значение для становления успешной карьеры корейца. Государством строго контролируется образовательный процесс: с ранних лет ребёнка и до последнего года его учёбы. Учебный год поделён на два семестра. Первый начинается с марта (а не как у нас с 1 сентября) и заканчивается в середине июля. Второй – с конца августа и заканчивается в середине февраля. Таким образом, летние каникулы у них проходят с конца июля до позднего августа, а зимние – с конца декабря и до начала февраля.
Весь мир сегодня рассматривает уникальность корейской философии обучения музыке на конкретных примерах Высшей школы искусств Сеула, Школы Ye-won, представляющей этап среднего образования, и Корейского Национального Университета искусств—высшего образовательного учреждения. Педагоги этих учебных заведений подготовили музыкантов мирового уровня и одним из представителей этой системы школы музыки явился профессор, дирижёр симфонического оркестра господин НО ТЕ ЧОЛ, который и инициировал данную поездку для наших музыкальных педагогов. Смелую инициативу поддержала наша Высшая школа музыки РС(Я), дирекция проекта «Музыка для всех» в лице КАРМАНОВОЙ Евдокии Семёновны.
Таким образом, недельные курсы повышения квалификации для наших якутских учителей музыки республики сыграли огромное эмоциональное воздействие и явились позитивным настроем для эффективной последующей работы по продвижению и популяризации хорошей музыки как педагогического инструмента по развитию умственных способностей детей.
Первый день прошёл в уютном провинциальном городке Йонволь, где двери распахнул детский сад с её заведующей с добросердечной улыбкой.


Наши педагоги сравнили хозяина города с харизмой Ричарда ГИРА и были сражены его улыбкой и гостеприимством.


Чуть позже к нашей делегации присоединился почётный доктор искусствоведения, председатель международного обмена в области культуры РК господин Ян Пён СУ. На фото: слева направо Ян Пён Су, Евдокия Карманова (руководитель делегации), Пак Сун Дью.


Надо сказать, что мы попали в дни национальных празднеств: День Будды и День детей.


Город Пентек подарил нам своё тепло и тихую музыку храма и красоту старого города, расположенного на правом берегу реки Хан-ган.


Интересный рассказ гида повествовал печальный конец молодого короля эпохи Чосон, дворец которого стал потом самым первым дворцом столицы государства Чосон.


Ежедневные экскурсии, заботливо организованные маэстро НО ТЕ ЧОЛ, представили нашему вниманию частную общеобразовательную школу деревни Окдонг, исторический музей фотографии, Музыкальный университет


Молодежный центр, созданный в 2001 году,


Концертный акустический зал г. Кеджу,


Но больше всего нас заинтересовал музыкальный международный музей, который создал корейский энтузиаст музыкального фольклора, где теперь среди разных музыкальных инструментов можно увидеть через стекло наш якутский хомус, подаренный педагогом Булгуняхтахского ДШИ Хангаласского улуса – ТОРОХОВОЙ Анной Валерьевной.

В молодёжном спортивном центре, где спорт, танец, рисунок и музыка являются главным содержанием работы — прошёл интересный обмен мнениями о художественном воспитании детей и юношества. С нашей стороны о своей работе поделились: Зоя УАРОВА (ДШИ, Сунтар), Наталья СТОЛЯРОВА (СОШ п. Антоновка, Нюрба), Мария ЯКОВЛЕВА (ДШИ, Нюрба), Ванда НЕСТЕРОВА (ДШИ, с. Майя) и другие.
Надолго запомнится нашим педагогам посещение однопалатного Национального собрания — Парламента, где нас приняла депутат, председатель комитета военной ассамблеи Южной Кореи госпожа Юн Лонг ПУЛ.


Безусловно, находясь в благополучной среде комфорта и изобилия, Сеульского тепла и гостеприимства, невольно возникал вопрос о Северном Пхеньяне. Ответ возник сразу после посещения подземного тоннеля, общей длинною – 3,5 км, расположенного под землёй на глубине 160 метров, который был вырыт солдатами Северной Кореи для нападения на Сеул и абсолютно нечаянно обнаруженный пограничниками Юга 19 марта 1975 года.


Теперь этот тоннель стал туристической достопримечательностью, где после жуткой тишины подземелья туристам после выхода — демонстрируют видеофильм.


Самым лучшим подарком для нашей делегации была встреча с педагогами Челвонского детского хора, в лице его руководителя госпожи Чанг ХЕЙВОН, коллектив которого стал обладателем высшей награды нашего регионального конкурса детских хоровых коллективов в феврале месяце этого года.


Среди перечисленных культурных мероприятий наш профессор Но ТЕ ЧОЛ включил в программу посещение Национального музыкального театра, где состоялась премьера нового музыкального спектакля под названием «Красная правда», где в музыкальной драме повествуется сложная судьба творческого человека, ищущего правду и справедливость. Замечательные голоса певцов, перекличка древнего иносказания с современной трактовкой, тонкая и классическая музыкальная оркестровка с выразительной рукой дирижёра вкупе с компьютерной видеодекорацией и балетной постановкой увлекла каждого зрителя, заполнившего большой зрительный зал.


…Незаместно пролетели дни нашего визита. В ландшафте Южной Кореи красиво вырисовываются горы, которые создают гармонию и спокойное настроение данного государства, с другой стороны, эти красивые горы увлажняют жаркое лето и холодную зиму.
В нашей поездке мы обнаружили великолепную развитую транспортную инфраструктуру. В самом автобусе мы пели караоке и ели разные вкусности, любезно предложенные НО ТЕ ЧОЛОМ.
Подавляющее большинство корейцев исповедуют буддизм, где немногословие и спокойствие ставится в ранг человеколюбия.
Современная Южная Корея базируется на традиционной корейской культуре, где любой водоём считается источником мироздания и при любом его нахождении считается хорошим тоном обойти его кругом.

По словам нашего гида Оли КОНОШЕНКО, каменные идолы в Корее можно встретить повсюду и называются они «Харубан», что означает «дедушка». Поставленный когда-то такой идол помогает защитить от самых разных врагов, как настоящих, так и из нематериального мира. Есть примета если взять за его нос и загадать желание, оно сбудется!


Остался сверкать своими огнями город Сеул, когда мы взмыли в небо. Каждый из нас понял, что он принадлежит к особой касте профессии – Учителя, которого ценят и уважают в Корее. А быть Учителем музыки — тройной почёт! Три ведущие азиатские государства: Япония, Корея, Китай поняли эту формулу и выработали свою национальную стратегию, где конкурентоспособность в XXI веке определяется культурной индустрией и ключом к победе, где главным культурным контентом есть и будет – народ. Бесспорно, данный культурный контент надо взращивать и воспитывать. И такое право предоставлено теперь нам – Учителям музыки.

Именно, эту цель и преследует проект Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА «Музыка для всех», который теперь с энтузиазмом поддержат педагоги музыки республики, каждый из них станет сеятелем духовного роста каждого школьника, его мировоззрения, а значит, основой развития нашей республики, нашего общества, нашей государственности. Это будет новая художественная ценность, нарождающаяся к 100-летию республики.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Интуиция наших якутских учителей не подвела, когда во время наших пеших экскурсий мы видели 10 плакатов – кандидатов на пост президента Южной Кореи. Наша делегация была убеждена, что победит 1 кандидат. Так оно и случилось! Первый кандидат из демократической партии Мун Чжэ ИН победил на досрочных президентских выборах, набрав 41,1%.
Спасибо нашей делегации учителей музыки республики под руководством Евдокии Семёновны Кармановой за организацию и плодотворную работу в нашей интересной и познавательной поездке. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! Пусть будет так!

comments powered by HyperComments
Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ, победитель номинации «Лучший Учитель искусств» – 2016 проекта «Музыка для всех».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.05.2017, 12:51
Путешествия
Тур выходного дня в Грузию
10.05.2017, 11:16
Республика
Эксклюзив
Хозяева Ысыаха Олонхо, наплевав на прокуратуру, делают все по-своему
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
05.05.2017, 17:55
Политика
Резонанс
Раздрай в якутской оппозиции: Не все за усиление санкций против России
05.05.2017, 23:32
Происшествия
На реке Лена – редкий ледоход
10.05.2017, 14:09
Общество
Резонанс
Я никуда не уезжал и не собираюсь – свидетель по делу Попова
09.05.2017, 23:08
Желток
Видео
Маленький участник Парада Победы в Якутии
08.05.2017, 23:32
Столица
В Якутске 9 мая перекроют главные улицы
08.05.2017, 11:49
Общество
Бессмертный полк в Якутске: время и место сбора
05.05.2017, 11:49
Экономика
Избран гендиректор «Железных дорог Якутии»
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Экономика
11.05.2017

Аренда учебного класса, конференц-зала и комнаты для переговоров в Бизнес-инкубаторе Якутска

Общество
11.05.2017

Николай Шадринов – Патриот своего народа            

Столица
11.05.2017

Рестораторы, участники фестиваля «Вкус Якутии» готовятся к Ысыаху Туймаады

Резонанс
Столица
11.05.2017

Ответ коммунальщиков на статью «Косметический ремонт» от компании Прометей+

Сахалыы
11.05.2017

Билгэлээһин: Александр Уаров: 2017 сылга биһигини туох күүтэрий?

Красота & Здоровье
11.05.2017

«Коробка храбрости» ко Дню защиты детей

Происшествия
11.05.2017

В Верхоянском районе на директора школы завели уголовное дело

Экономика
11.05.2017

Андрей Панов: О проблемах и подходах или когда вспоминают, а когда забывают о единстве