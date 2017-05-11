Якутская «Музыка для всех» в Южной Корее

Встретил делегацию педаго гов ДШИ и СОШ, музыкальных руководителей детских садов РС(Я)- самый гостеприимный аэропорт мира «Инчхон» солнечным летним днём 30 апреля 2017 года. Впервые в истории Якутии, создав свою делегацию учителей музыки — открыли международный образовательный тур по Южной Корее и получили свидетельства на тему: «Педагогика и методика музыкального образования в Южной Корее: опыт и перспективы».

В Южной Корее придаётся особое значение для становления успешной карьеры корейца. Государством строго контролируется образовательный процесс: с ранних лет ребёнка и до последнего года его учёбы. Учебный год поделён на два семестра. Первый начинается с марта (а не как у нас с 1 сентября) и заканчивается в середине июля. Второй – с конца августа и заканчивается в середине февраля. Таким образом, летние каникулы у них проходят с конца июля до позднего августа, а зимние – с конца декабря и до начала февраля.

Весь мир сегодня рассматривает уникальность корейской философии обучения музыке на конкретных примерах Высшей школы искусств Сеула, Школы Ye-won, представляющей этап среднего образования, и Корейского Национального Университета искусств—высшего образовательного учреждения. Педагоги этих учебных заведений подготовили музыкантов мирового уровня и одним из представителей этой системы школы музыки явился профессор, дирижёр симфонического оркестра господин НО ТЕ ЧОЛ, который и инициировал данную поездку для наших музыкальных педагогов. Смелую инициативу поддержала наша Высшая школа музыки РС(Я), дирекция проекта «Музыка для всех» в лице КАРМАНОВОЙ Евдокии Семёновны.

Таким образом, недельные курсы повышения квалификации для наших якутских учителей музыки республики сыграли огромное эмоциональное воздействие и явились позитивным настроем для эффективной последующей работы по продвижению и популяризации хорошей музыки как педагогического инструмента по развитию умственных способностей детей.

Первый день прошёл в уютном провинциальном городке Йонволь, где двери распахнул детский сад с её заведующей с добросердечной улыбкой.





Наши педагоги сравнили хозяина города с харизмой Ричарда ГИРА и были сражены его улыбкой и гостеприимством.



Чуть позже к нашей делегации присоединился почётный доктор искусствоведения, председатель международного обмена в области культуры РК господин Ян Пён СУ. На фото: слева направо Ян Пён Су, Евдокия Карманова (руководитель делегации), Пак Сун Дью.





Надо сказать, что мы попали в дни национальных празднеств: День Будды и День детей.



Город Пентек подарил нам своё тепло и тихую музыку храма и красоту старого города, расположенного на правом берегу реки Хан-ган.



Интересный рассказ гида повествовал печальный конец молодого короля эпохи Чосон, дворец которого стал потом самым первым дворцом столицы государства Чосон.



Ежедневные экскурсии, заботливо организованные маэстро НО ТЕ ЧОЛ, представили нашему вниманию частную общеобразовательную школу деревни Окдонг, исторический музей фотографии, Музыкальный университет



Молодежный центр, созданный в 2001 году,



Концертный акустический зал г. Кеджу,



Но больше всего нас заинтересовал музыкальный международный музей, который создал корейский энтузиаст музыкального фольклора, где теперь среди разных музыкальных инструментов можно увидеть через стекло наш якутский хомус, подаренный педагогом Булгуняхтахского ДШИ Хангаласского улуса – ТОРОХОВОЙ Анной Валерьевной.



В молодёжном спортивном центре, где спорт, танец, рисунок и музыка являются главным содержанием работы — прошёл интересный обмен мнениями о художественном воспитании детей и юношества. С нашей стороны о своей работе поделились: Зоя УАРОВА (ДШИ, Сунтар), Наталья СТОЛЯРОВА (СОШ п. Антоновка, Нюрба), Мария ЯКОВЛЕВА (ДШИ, Нюрба), Ванда НЕСТЕРОВА (ДШИ, с. Майя) и другие.

Надолго запомнится нашим педагогам посещение однопалатного Национального собрания — Парламента, где нас приняла депутат, председатель комитета военной ассамблеи Южной Кореи госпожа Юн Лонг ПУЛ.



Безусловно, находясь в благополучной среде комфорта и изобилия, Сеульского тепла и гостеприимства, невольно возникал вопрос о Северном Пхеньяне. Ответ возник сразу после посещения подземного тоннеля, общей длинною – 3,5 км, расположенного под землёй на глубине 160 метров, который был вырыт солдатами Северной Кореи для нападения на Сеул и абсолютно нечаянно обнаруженный пограничниками Юга 19 марта 1975 года.



Теперь этот тоннель стал туристической достопримечательностью, где после жуткой тишины подземелья туристам после выхода — демонстрируют видеофильм.



Самым лучшим подарком для нашей делегации была встреча с педагогами Челвонского детского хора, в лице его руководителя госпожи Чанг ХЕЙВОН, коллектив которого стал обладателем высшей награды нашего регионального конкурса детских хоровых коллективов в феврале месяце этого года.



Среди перечисленных культурных мероприятий наш профессор Но ТЕ ЧОЛ включил в программу посещение Национального музыкального театра, где состоялась премьера нового музыкального спектакля под названием «Красная правда», где в музыкальной драме повествуется сложная судьба творческого человека, ищущего правду и справедливость. Замечательные голоса певцов, перекличка древнего иносказания с современной трактовкой, тонкая и классическая музыкальная оркестровка с выразительной рукой дирижёра вкупе с компьютерной видеодекорацией и балетной постановкой увлекла каждого зрителя, заполнившего большой зрительный зал.



…Незаместно пролетели дни нашего визита. В ландшафте Южной Кореи красиво вырисовываются горы, которые создают гармонию и спокойное настроение данного государства, с другой стороны, эти красивые горы увлажняют жаркое лето и холодную зиму.

В нашей поездке мы обнаружили великолепную развитую транспортную инфраструктуру. В самом автобусе мы пели караоке и ели разные вкусности, любезно предложенные НО ТЕ ЧОЛОМ.

Подавляющее большинство корейцев исповедуют буддизм, где немногословие и спокойствие ставится в ранг человеколюбия.

Современная Южная Корея базируется на традиционной корейской культуре, где любой водоём считается источником мироздания и при любом его нахождении считается хорошим тоном обойти его кругом.



По словам нашего гида Оли КОНОШЕНКО, каменные идолы в Корее можно встретить повсюду и называются они «Харубан», что означает «дедушка». Поставленный когда-то такой идол помогает защитить от самых разных врагов, как настоящих, так и из нематериального мира. Есть примета если взять за его нос и загадать желание, оно сбудется!



Остался сверкать своими огнями город Сеул, когда мы взмыли в небо. Каждый из нас понял, что он принадлежит к особой касте профессии – Учителя, которого ценят и уважают в Корее. А быть Учителем музыки — тройной почёт! Три ведущие азиатские государства: Япония, Корея, Китай поняли эту формулу и выработали свою национальную стратегию, где конкурентоспособность в XXI веке определяется культурной индустрией и ключом к победе, где главным культурным контентом есть и будет – народ. Бесспорно, данный культурный контент надо взращивать и воспитывать. И такое право предоставлено теперь нам – Учителям музыки.

Именно, эту цель и преследует проект Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА «Музыка для всех», который теперь с энтузиазмом поддержат педагоги музыки республики, каждый из них станет сеятелем духовного роста каждого школьника, его мировоззрения, а значит, основой развития нашей республики, нашего общества, нашей государственности. Это будет новая художественная ценность, нарождающаяся к 100-летию республики.

ПОСЛЕСЛОВИЕ



Интуиция наших якутских учителей не подвела, когда во время наших пеших экскурсий мы видели 10 плакатов – кандидатов на пост президента Южной Кореи. Наша делегация была убеждена, что победит 1 кандидат. Так оно и случилось! Первый кандидат из демократической партии Мун Чжэ ИН победил на досрочных президентских выборах, набрав 41,1%.

Спасибо нашей делегации учителей музыки республики под руководством Евдокии Семёновны Кармановой за организацию и плодотворную работу в нашей интересной и познавательной поездке. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! Пусть будет так!

