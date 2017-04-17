Якутская модель украсит обложку журнала ELLE

В Москве состоялись съемки для журнала ELLE Казахстан с Полиной ПРОТОДЬЯКОНОВОЙ, сообщает портал «Кэрэ Куо».



Стилистом съемок выступила наша землячка модный и востребованный стилист Гала БОРЗОВА. Ассистентом фотографа была Марфа ПАХОМОВА, руководитель спортивного клуба «Сулус-спорт», которая также увлекается фотографированием. Отрадно видеть, как наши девушки объединились для совместного творчества и создают невероятные вещи во имя красоты, музы и стиля!



СПРАВКА:

EllE — французский женский журнал о моде, красоте, досуге и здоровье, издающийся с 1945 года. В настоящее время считается крупнейшим в мире изданием о моде, имеет 43 версии, издающиеся в 60 странах, также владеет 33 веб-сайтами. В России издается с 1996 года.

Основательницей журнала была Элен Гордон-Лазарев, французская журналистка русского происхождения.



Источник: kerekuo.ru. Фотографии: @marfa_pakhomova