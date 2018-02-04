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4 февраля 2018, 8:22
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Якутская лыжница завоевала две золотые и серебряную медаль!

Лыжница из Якутии Зоя Зайцева продолжает показывать хорошие результаты на дальневосточном первенстве по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске. Соревнования проходят среди юношей и девушек 2000-2001 года рождения с 31 января по 4 февраля.

Об успехах и трудностях на первенстве Зоя Зайцева поделилась с корреспондентом ЯСИА. «Я на две предыдущие гонки настроилась хорошо и получила золотые медали. В спринте выиграла с отрывом и удачно выступила в классике. Однако на третий день в свободном стиле не получилось — взяла серебро. Думаю, что сегодня сама дала слабинку и соперница обогнала меня где-то на 15 секунд. Завтра у нас заключительный этап — эстафета», — рассказала Зоя Зайцева.

Отметим, что в дальневосточном первенстве участвуют две якутянки — Зоя и ее сестра Елена. Елену Зайцеву также выделяют в числе фаворитов. Днем ранее — в классике — она стартовала в лидерах. По словам Зои, из-за проблем с креплением лыж тогда не смогла показать намеченный высокий результат.

«В основных конкурентах у меня сестра, Надежда Федотова, Вероника Степанова и Елизавета Еремеева. Сестра, кстати, очень сильно поддерживает и если бы не она, настрой был бы не таким. Завтра с новыми силами и боевым настроем пойдем на гонку», — добавила Зоя Зайцева.

Завтра на дальневосточном первенстве по лыжным гонкам состоится заключительный и самый зрелищный этап — мужская и женские эстафеты. Юноши будут соревноваться на дистанции 5 километров, а девушки на 3 километра. В мужском забеге примут участие якутяне Андрей Коконкин и Владимир Рыбкин.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/yakutskaya-lyzhnitsa-zavoevala-dve-zolotye-i-serebryanuyu-medal-na-pervenstve-dalnego-vostoka/
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