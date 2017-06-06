Якутская кукла, сделанная школьницей, признана одной из лучших в России

4 июня газета «Аргументы и факты» опубликовала итоги открывшегося 19 мая 2017 года Всероссийского детского конкурса «Куклы в национальных костюмах народов России».

Конкурс «Куклы в национальных костюмах народов России» с участием российских дизайнеров одежды, этнографов, театральных кукольников, звезд шоу-бизнеса был проведен Федеральным агентством по делам национальностей России (ФАДН России) и Издательским домом «Аргументы и Факты» в рамках реализации проекта «Многонациональная Россия». Конкурс приурочен ко Дню России, который отмечается 12 июня.

По решению взрослого и детского жюри, а также по итогам digital-голосования из 160 участников были определены 12 победителей! Среди финалистов в 8 номинациях, а именно в номинации «Таёжная звезда», — школьница из Якутии Катя ВЫСОКИХ со своей работой «костюм якутской невесты «Сулусчаана» (Звездочка)».

Катина Сулусчаана уступила в народном digital-голосовании — своего рода «Призе зрительских симпатий» — лишь победителю-кукле «Миснэ», автором которой является 13-летний Кузьма ДИДЕНКО (Уральский ФО, ХМАО — Югра, г Мегион).

Кате — еще только 11 лет, она перешла в 5 класс СОШ № 26 г. Якутска. Ее увлечение — изготовление кукол и игрушек своими руками. Девочка четыре года упорно занимается в творческой мастерской авторской куклы «НаДи», у мастера народно-художественных промыслов РС (Я) Надежды РУФОВОЙ. Школьница давно научилась делать сами куклы из самых разных материалов, не говоря уже о пошиве костюмов для них. На ее счету — больше 5 кукол.

Катюша является неоднократным победителем различных школьных, городских, республиканских конкурсов. К примеру, в прошлом году Катя заняла первое место в республиканском конкурсе МВД РФ по РС (Я) «Дядя Степа». Всем понравилась ее одноименная работа — добрый милиционер из нашего детства.

В настоящее время Катя Высоких срочно подбирает себе нарядный якутский костюм, чтобы принять участие на торжественной церемонии награждения на Пушкинской площади 12 июня в сердце нашей страны — Москве!

Кстати, Катины работы можно увидеть воочию на персональной выставке мастера Надежды Руфовой в Центре народного искусства «Симэх», в Старом городе, где работы юного дарования занимают целый шкаф. Данная экспозиция, открывшаяся 1 апреля, вызвала большой интерес горожан и гостей столицы, поэтому срок ее работы продлен до 10 июня, пока. Возможно, организаторы продлят ее на все лето.