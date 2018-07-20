Якутская красавица родила сына

«Мисс Виртуальная Якутия-2011» Евгения Гунина стала мамой во второй раз.

Радостное событие произошло в семье известной красавицы 16 июля. О чем она и сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Некоторое время назад Евгения с мужем и старшим сыном переехали в северную столицу России — Санкт-Петербург.