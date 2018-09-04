Якутская красавица представит Россию на «Мисс мира-2018»!

Сегодня имя якутянки Натальи Строевой появилось на официальном сайте престижного конкурса красоты «Мисс мира — 2018».

Кандидатуру Натальи Строевой одобрил оргкомитет конкурса «Мисс Россия», с минуты на минуту должно появиться официальное заявление. Эту информацию подтвердили близкие Наташи. Сама девушка пока никак не комментирует новость.

Оргкомитет международного конкурса красоты «Мисс мира» на своем сайте уже объявил, что Россию на международном конкурсе красоты «Мисс мира — 2018», который пройдет в Китае, будет представлять обладательница национального титула «II вице-мисс Россия — 2018» Наталья Строева.

Наталье Строевой 19 лет, она обладательница титулов «Мисс Республика Саха (Якутия)» и «II вице-мисс Россия — 2018».