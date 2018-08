Якутская красавица переехала в Москву

Мой новый «Шаг вперед 2” ⠀ Операция «Переезд в Москву» была продумана еще в 10 классе, с лучшей подругой мы долго обсуждали и планировали, как поступим,переедем и будем жить в одной квартире 👯‍♀️ ⠀ Шли по четко запланированному плану — сдали экзамены, подали документы, поступили (я в РНИМУ им.Пирогова), но потом я начала осознавать, что морально совершенно не готова к переезду, и долго обдумывая куда направить свою жизнь, решила все-таки остаться в Якутске на некоторое время — отозвала документы с Москвы и подалась в СВФУ в последние дни приема. Я долго думала обо всем этом, просто днями и ночами боялась, что вдруг я все испортила и буду очень несчастлива здесь, но самый важный плюс Якутска для меня — это северные надбавки, у меня имеется особая квота, и стипендию я получала, как заработную плату почти в 30k 💸 ⠀ Прошел год, в котором я стала «Мисс Республикой Саха (Якутия)», впервые приехала в Москву, благодаря конкурсу «Мисс Россия», стала «2-ой Вице-мисс Россия» и выиграла грант на бесплатное обучение в России…. Сделав круг (победный такой круг), где судьба снова открывает перед тобой дверь для исполнения давней мечты, поняла, что надо брать и ехать. Так я загорелась снова, закрыла сессию, со слезами на глазах попрощалась с одногруппниками (лучшие и самые милые!!!❤️❤️❤️❤️) и стипендией,которая помогла мне решить многие проблемы 😢🙏🏻😂, снова подала документы в желаемый московский мед, в процессе обдумывания решила пока не использовать грант и поступила самостоятельно во 2 раз🧗🏻‍♀️ ⠀ Все лето провела в беготне с документами, и все не зря ✈️ ⠀ Люблю Якутск и буду с радостью возвращаться 🖤 #миссроссия #миссроссия2018 #missrussia #missrussia2018

