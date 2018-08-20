Якутская красавица переехала в Москву

Обладательница титулов «Мисс Республика Саха (Якутия)» и «II Вице-мисс Россия-2018» Наталья Строева поступила в Российский исследовательский медицинский университет имени Пирогова и переехала в Москву. Об этом якутянка сообщила на своей странице в соцсетях.

По словам Натальи, она начала планировать переезд в Москву еще в старших классах.

«Шли [с подругой] по четко запланированному плану — сдали экзамены, подали документы, поступили, но потом я начала осознавать, что морально совершенно не готова к переезду. И долго обдумывая, куда направить свою жизнь, решила все-таки остаться в Якутске на некоторое время — отозвала документы из Москвы и подала [заявление] в СВФУ в последние дни приема. Я долго думала обо всем этом, боялась, что вдруг я все испортила и буду очень несчастлива здесь, но самый важный плюс Якутска для меня — это северные надбавки, у меня имеется особая квота. И стипендию я получала как заработную плату — почти 30 тысяч», — рассказала Строева предысторию своего переезда.

Напомним, что Строева, завоевавшая титул «II Вице-мисс Россия-2018», выиграла грант на бесплатное обучение в российском вузе. Но, по словам якутянки, она поступила в медицинский вуз в Москве самостоятельно. «Решила пока не использовать грант», — пояснила Строева.

Наталья Строева окончила школу с золотой медалью, училась в медицинском институте СВФУ. В интервью News.Ykt.Ru девушка говорила, что мечтает стать косметологом.