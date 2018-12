Якутская красавица о причине своего развода…

View this post on Instagram

Кто помнит мой Инстаграм в самом его начале? Помните, как я была искренне рада делиться всем, что происходит со мной, будь то работа, будь то личная жизнь? По мере возрастания интереса к моей странице и увеличения количества подписчиков, возрастали слухи и сплетни обо мне. Теперь стало модно говорить про меня «блогер» и «публичная личность», а коли так — получай вместе с комплиментами и ушаты грязи💩 Ок, не проблема, я как бы смирилась и готова к этому. Но научилась больше не афишировать то, что запрятано глубоко внутри. Личное