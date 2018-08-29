Якутская идея стала федеральным проектом

15 августа 2018 года на молодежном форуме «Машук» президент России В.В. Путин выступил за возрождение программы сохранения национальных языков народов России. Действительно, национальные СМИ на языках народов России являются эффективным инструментом государства для обеспечения межнационального согласия и выполняют огромную этноконсолидирующую миссию, укрепляют единство российской нации и национальную безопасность Российской Федерации.

Проведение конкурса «Пять лучших этнических СМИ России» символически совпало с предложением президента страны. Всероссийский конкурс в этом году проводится впервые среди национальных СМИ России. Идея конкурса инициирована и продвигалась на федеральном уровне Марией Христофоровой, председателем Ассоциации национальных СМИ и генеральным директором Медиагруппы «Ситим». Учредителями конкурса стали, кроме Ассоциации, Союз журналистов России, Некоммерческое партнерство «Альянс руководителей региональных СМИ России». Крупные сообщества, такие как АНРИ, ГИПП и кафедра журналистики СВФУ, также стали партнерами конкурса.

Прием документов завершается 3 сентября. Но уже сейчас можно сказать, что первый для национальных СМИ в истории России конкурс состоялся. Свои работы отправили редакции национальных изданий из многих регионов РФ – Республики Башкортостан, Бурятии, Чувашии, Дагестана, Саха, Ямало-Ненецкого автономного округа и др.

Коллеги высоко оценили инициативу Марии Христофоровой. Они отмечают, что участие в данном мероприятии имеет консолидирующее значение, и уверены в установлении и развитии дальнейших дружеских связей национальных СМИ России.

Главный редактор республиканской народной газеты «Растдзинад» Северной Осетии (Алании) Марина Битарова написала Марии Христофоровой, что национальные СМИ несут огромную патриотическую и культурную миссию, в связи с чем необходимо объединить все усилия для сохранения каждого издания на родном языке народов России. «Мы уверены, что конкурс «Пять лучших изданий на национальных языках» послужит еще большему сближению народов России и процветанию национальных изданий», — сказала она.

Генеральный директор Государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан» Венера Хакимова говорит: «Она настоящий профессионал своего дела, использует интересные технологии для сохранения и увеличения собственной аудитории СМИ на якутском языке. Ее профессиональный и управленческий опыт может помочь многим действующим руководителям СМИ для укрепления собственных печатных СМИ в медиа-пространстве страны. Ее профессионализм, трудолюбие, упорство, коммуникабельность, пассионарность — заражают оптимизмом».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

лучшая газета;

лучший журнал;

лучшее детское издание;

лучшая районная (муниципальная) газета;

лучшее литературно-художественное издание (журнал, альманах, газета).

В поддержку развития региональных СМИ на национальных языках народов России, просим желающих принять участие в конкурсе. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте http://nationalsmi.ru//

Победителям будут вручены ценные призы, предоставленные учредителями и спонсорами. Партнеры подготовили специальные призы. Например, ООО «Межрегиональное агентство подписки» учредило три спецноминации: «Популярность у подписчиков», «Лидер подписки-2018», «Партнерство, проверенное временем».