Якутская хомусистка Юлияна Кривошапкина поразила легендарную Шейлу Бонник из Boney M

Якутская певица, мастер игры на хомусе Юлияна Кривошапкина поразила своей виртуозной игрой солистку группы Boney M — Шейлу Бонник.
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Якутянам нравится Boney M, и Boney M нравится Якутия тоже: музыканты приезжают в Якутию не впервые.
Давно я так не пела много) 4 выступления в день пролетели как ракета) с 11 уроки по вокалу отвела , бегом к моему стилисту @daya_make_up_studio И вперед! 2 концерта с #БониМ#BoneyM# в театре, затем благотворительный концерт #АйыыУола# и в "Зодиак# . Встретила коллег по цеху, пела на французском, английском, якутском сегодня. Вспоминая былые времена, так работала всю свою жизнь, а сейчас , это не работа уже, как хобби. Вчера на радио #СахаВиктория# жюрила и вот, мальчик уже поет на сцене. Все залы заполнены, и это говорит о том, что вся республика сорвалась на эти концерты именно сегодня.
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