Якутская хомусистка вышла замуж!

Артистка- вокалистка национального театра танца им.С.А.Зверева -Кыыл Уола, импровизатор-хомусист Василена Шарина — Хомус Куо вышла замуж за сотрудника одного из университетов Якутии Гаврила Дарбасова.

Пара познакомилась в 2015 году, благодаря Ысыаху Туймаады, на котором они участвовали в церемонии встречи гостей. Костюмы для них сшила мама Василены — талантливая Марфа Шарина.

Девушка вспоминает этот день с трепетом:

За все это время к нам очень много подходили и фотографировались. Восхищались нарядами и отмечали «как мы красиво смотримся вместе».

Особенно отличилась одна женщина, которая с восторгом «охала и ахала» рядом с нами и вогнала нас обоих в краску, сказав «какая мы красивая пара» и что мы выглядим как «молодожены».



Кто же знал, что эта встреча станет судьбоносной.

Девушка убеждена в том, что все в мире взаимосвязано и ничто не происходит просто так.

Мне хочется верить, что наша первая встреча была предначертана свыше и то что она совпала с таким особенным праздником как Ысыах, только подтверждает божественное благословение нашего союза.



Пара выбрала красивую дату для церемонии бракосочетания — 08.08.2018. Сочетание трех восьмерок сулят долгую и счастливую жизнь.

Стиль для торжества был выбран по мотиву диснеевских сказок — оформление зала, атмосфера, наряды подружек в стиле диснеевских принцесс — всё легкое, воздушное и сказочное!

Элегантное и нереально красивое свадебное платье в стиле платья русалки сотворила мама невесты. Завершает этот сказочный образ диадема, инкрустированная кристаллами.

Следует отметить, что молодоженов поздравили не только многочисленные друзья и родственники, но и звезды якутской эстрады.