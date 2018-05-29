Якутская хомусистка прошла в полуфинал британской «Минуты славы»

Этно-исполнительница Ольга (Олена) Подлужная-Уутай выступила на шоу «Britain’s got talent» и прошла в очередной тур. «Мы, участники полуфинала, все очень взволнованны… Судьба наших выступлений решится уже на этой неделе», – написала якутянка в своем Инстаграм.

Хомусистка и этно-исполнительница Ольга Подлужная принимает участие в шоу «Британия ищет таланты». На первых выступлениях она покорила жюри и аудиторию своей игрой на новом «золотом» хомусе и звукоподражанием. Стало известно, что якутянка прошла в полуфинал конкурса.

В программе показали эмоции всех прошедших в следующий тур конкурсантов – коллектив начинает стрелять из хлопушки, одной из участниц в лицо ударяют тортом, а наша Ольга радостно начинает играть на хомусе и изображать ржание и топот копыт скачущей лошади.

Ольга опубликовала фотографию в социальной сети, где поделилась своим волнением по поводу результатов полуфинала. Подписчики поддержали ее на русском, якутском, английском и других языках, пожелали прохождения в финал шоу. «Безусловно, на сегодняшний день это (полуфинал Britain’s got talent») мое самое большое достижение», – считает хомусистка.