«Ходынка»: в массовой давке в Якутске пострадали десятки детей

Дикие бегуны 😱🏃‍♂️🏃‍♀️ . Видео @crimyakutia_ru 15 сентября в Якутске на Кроссе наций чуть не растоптали детей. . Напомним, 15 сентября 2018 года с 12:00ч до 14:00ч в Якутске в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018» проводятся массовые кроссы, в связи с чем дороги в центре перекрыты. . Источник:@djiikey #дьиикэй #кросснаций . #sakhalife #проишествия