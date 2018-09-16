«Ходынка»: в массовой давке в Якутске пострадали десятки детей

СМИ сегодня пишут о «Кроссе нации» в Якутске, который обернулся в общегородскую трагедию.
Из-за плохой организации праздник спорта обернулся в массовую давку, в которой пострадало множество детей. Горожане возмущены плохой организацией и ищут виновных в трагедии.
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Дикие бегуны 😱🏃♂️🏃♀️ . Видео @crimyakutia_ru 15 сентября в Якутске на Кроссе наций чуть не растоптали детей. . Напомним, 15 сентября 2018 года с 12:00ч до 14:00ч в Якутске в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018» проводятся массовые кроссы, в связи с чем дороги в центре перекрыты. . Источник:@djiikey #дьиикэй #кросснаций . #sakhalife #проишествия
Цитата:
Учащаяся одной из столичных школ 14-летняя Кристина рассказала журналисту SakhaDay о том, что случилось в тот злополучный день, который ей пришлось посвятить бегу.
Кристина – девушка подвижная, спортивная, но и то ей не удалось избежать перелома. По ее словам, ее толкали на протяжении всего бега, и один из толчков стал роковым. Как сообщила Кристина, в то воскресенье в Педиатрическом отделении Медцентра было не протолкнуться. Привозили десятки детей, пострадавших в массовом забеге. У кого-то был сломан нос, у кого-то сильный ушиб позвоночника.
«Нас обязали присутствовать на мероприятии всем классом, — рассказала Кристина. – Раньше никого не заставляли.
Я бежала по улице Ойунского в своем темпе, очень медленно. Меня многие обгоняли, задевали. И после очередного толчка я упала прямо на асфальт. В глазах потемнело, а рука онемела. Правда, я не думала, что она сломана, думала просто ушиб.
Я села рядом с сотрудником ГИБДД, который вызвал скорую. Но машина скорой помощи очень долго ехала из-за перекрытых улиц. В итоге, я ждала где-то полчаса. Ко мне подошли одноклассники, затем классная руководительница, которая со мной поехала в Медцентр. Рука у меня вначале не болела, затем онемела, затем стала пульсировать и болеть при малейшем прикосновении».
В Медцентре Кристине пришлось пробыть четыре часа, слишком большая была очередь:
«Все пострадавшие ребята были с «Кросса наций», многие даже с номерами бегунов. Кто-то сломал нос, у кого-то даже был травмирован позвоночник. Многие были в колясках. Слышала, как ругаются родители, которые говорили о забеге».
Мама Кристины возмущена случившимся:
«Надо призвать организаторов к ответу. Я только сегодня увидела, какой ужас там творился. Кристина то девочка уже большая, а каково было малышам, которых тоже заставляют участвовать? Там же были дети младших классов».
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