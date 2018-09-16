«Ходынка»: в массовой давке в Якутске пострадали десятки детей

СМИ сегодня пишут о «Кроссе нации» в Якутске, который обернулся в общегородскую трагедию.

Из-за плохой организации праздник спорта обернулся в массовую давку, в которой пострадало множество детей. Горожане возмущены плохой организацией и ищут виновных в трагедии.

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Учащаяся одной из столичных школ 14-летняя Кристина рассказала журналисту SakhaDay о том, что случилось в тот злополучный день, который ей пришлось посвятить бегу.

Кристина – девушка подвижная, спортивная, но и то ей не удалось избежать перелома. По ее словам, ее толкали на протяжении всего бега, и один из толчков стал роковым. Как сообщила Кристина, в то воскресенье в Педиатрическом отделении Медцентра было не протолкнуться. Привозили десятки детей, пострадавших в массовом забеге. У кого-то был сломан нос, у кого-то сильный ушиб позвоночника.

«Нас обязали присутствовать на мероприятии всем классом, — рассказала Кристина. – Раньше никого не заставляли.

Я бежала по улице Ойунского в своем темпе, очень медленно. Меня многие обгоняли, задевали. И после очередного толчка я упала прямо на асфальт. В глазах потемнело, а рука онемела. Правда, я не думала, что она сломана, думала просто ушиб.

Я села рядом с сотрудником ГИБДД, который вызвал скорую. Но машина скорой помощи очень долго ехала из-за перекрытых улиц. В итоге, я ждала где-то полчаса. Ко мне подошли одноклассники, затем классная руководительница, которая со мной поехала в Медцентр. Рука у меня вначале не болела, затем онемела, затем стала пульсировать и болеть при малейшем прикосновении».

В Медцентре Кристине пришлось пробыть четыре часа, слишком большая была очередь:

«Все пострадавшие ребята были с «Кросса наций», многие даже с номерами бегунов. Кто-то сломал нос, у кого-то даже был травмирован позвоночник. Многие были в колясках. Слышала, как ругаются родители, которые говорили о забеге».

Мама Кристины возмущена случившимся: